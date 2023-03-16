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政院：業者聯合哄抬蛋價最高罰5千萬 無理由囤蛋最重判3年
首頁 / 國際

群眾示威添動力 出口民調：荷農民政黨意外勝選

2023/3/16 16:26
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（中央社海牙15日綜合外電報導）出口民調顯示，荷蘭農民今天贏得一場將間接決定國會參議院組成的省議會選舉，撼動政治版圖，也重挫總理呂特（Mark Rutte）的環境計畫。

法新社報導，出口民調顯示，成立不到4年的「農民公民運動」（BoerBurgerBeweging, BBB）挾著最近示威浪潮的動力，將贏得荷蘭參議院最多席位。

「農民公民運動」隨即矢言，挑戰呂特政府透過減少牲畜數量以及可能關閉部分農場來減少氮排放的計畫。

「農民公民運動」黨魁范德普拉斯（Caroline van der Plas）告訴荷蘭廣播基金會（NOS）：「怎麼回事？其實我們早就知道會贏，但這實在太難形容了。」

根據出口民調，「農民公民運動」預計將拿下參院75席中的15席，超越呂特中間偏右政黨的10席。

「農民公民運動」現在可和參議院其他政黨合作，阻止呂特4黨聯盟提出的氮立法。呂特的聯盟將失去8個席次，掉到24席。

連續數月的喧鬧示威活動震驚荷蘭，農民用曳引機封鎖政府大樓，贏得包括美國前總統川普在內的國際人物支持。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120316

#呂特
#農民公民運動
# BBB
呂特
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