TikTok被要求脫離中國母公司 北京批美無理打壓

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（中央社台北16日電）北京今天針對美國要求TikTok在「被禁或脫離中國母公司」之間做出選擇一事表態說，美方至今未能證明TikTok威脅美國國家安全，應停止在數據安全問題散布虛假訊息，停止無理打壓有關企業。

外電報導，影音分享應用程式TikTok證實，美國官員建議TikTok與中國母公司「字節跳動」（ByteDance）分道揚鑣，以免面臨在美國遭封殺的命運。陸媒澎湃新聞報導，中國外交部下午舉行例行記者會，媒體針對此事提問。

外交部發言人汪文斌回應時表示，中國一貫主張數據安全問題不應成為個別國家泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業的工具，「美方迄今未能拿出證據證明TikTok威脅美國國家安全」。

他說，「美方應當停止在數據安全問題上散布虛假訊息，停止無理打壓有關企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境」。

「華爾街日報」等美國媒體15日報導，白宮設下最後通牒：TikTok若要繼續作為字節跳動的一部分，就將面臨在美國遭禁的命運。TikTok證實了此事。

歐洲聯盟和美國在內的西方強權擔心使用者數據遭中國官員利用或濫用，因此對TikTok採取愈來愈強硬的立場。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1120316