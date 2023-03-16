日韓領袖峰會之際 美加印日韓舉行聯合反潛軍演

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（中央社東京16日綜合外電報導）美國、加拿大、印度、日本和南韓正在舉行聯合反潛作戰操演。時值南韓總統尹錫悅今天訪日，與日本首岸田文雄舉行領袖會談，以強化兩國與美國結盟來應對中國和北韓的威脅。

美聯社報導，美國第七艦隊發布新聞稿表示，15日展開的「海龍23號」 （Sea Dragon 23）演訓將有累計270多小時的空中訓練，內容涵蓋「從追蹤模擬目標，到追蹤一艘美國海軍潛艦的最終狀況」。

美國第七艦隊還說，所有參與操演國家派出的飛行員與飛行軍官也將進行教室訓練，以「打造計畫及討論整合各個國家戰力與裝備的戰術」。

這次操演是以競賽方式進行，贏得最多分的國家將把「龍帶」（Dragon Belt）抱回家。

美國海軍派出目前駐守關島的2架P-8A海神式（Poseidon）巡邏偵察機參與演訓。但美方未說明訓練舉行地點及何時結束。

美國第七艦隊表示，旗下有50至70艘艦艇與潛艦、150架戰機及2萬7000名海軍官兵與陸戰隊員準備好隨時部署，艦隊「定期與盟邦和夥伴進行互動與操作，以維護一個自由開放的印太地區」。

這當中包括第七艦隊在南海的作業。它在中國控制並修築防禦工事的島礁附近航行與飛行，經常激怒北京。

中國海軍目前也正在阿曼灣（Gulf of Oman）與伊朗和俄羅斯舉行「安全紐帶-2023」聯合搜救演訓。這3國包括在目前立場與美國最為對立的國家。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1120316