土耳其在野陣營歐洲政策 與艾爾段對抗姿態劃界

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡16日專電）土耳其在野總統候選人的顧問表示，一旦勝選，將不再阻擋瑞典及芬蘭加入北約。他相信能重啟加入歐盟的談判、強調恢復外交進程的重要性，藉此與艾爾段對抗歐洲的路線劃清界線，並將與俄國「平起平坐」。

土耳其5月14日將舉行總統及國會選舉，外界密切關注新政府的外交路線是否會朝西方價值傾斜。在野陣營總統候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）的首席外交政策顧問切維克茲日前接受政治新聞網站POLITICO採訪，內容於昨天刊出。

土耳其2018年以來民主倒退，司法體系又泛政治化，加入歐洲聯盟（EU）的談判因此一直處於停滯狀態。談到傳統上對土耳其加入歐盟保持敵意的國家，例如法國及奧地利時，前外交官切維克茲（Unal Cevikoz）強調恢復外交進程的重要性。

他說，這並不代表土耳其將直接成為歐盟成員。「這關乎過程，而過程才是最重要的。因為我們希望我們的國家成為民主國家，成為文明國家社群的一員」。

對於北大西洋公約組織（NATO）歷史性東擴及土耳其於俄烏戰爭的角色，切維克茲說，在野陣營不會像艾爾段那樣阻擋瑞典及芬蘭加入北約的進程。「我認為瑞典和芬蘭加入將擴大及強化北約等集體防禦組織的安全」。

切維克茲指出，在基里達歐魯的領導下，土耳其願意繼續擔任俄羅斯和烏克蘭的調解人，並延長黑海糧食協議。「目前，土耳其和俄羅斯的關係相當不對稱，因為土耳其高度依賴從俄羅斯進口的能源」。

他說：「我們絕對會強調土耳其是北約成員這一事實，我們與俄羅斯討論時，我們當然會尋求平等的關係，但我們也會提醒俄羅斯，土耳其是北約成員」。

土耳其與宿敵希臘的緊張局勢方面，他表示，希臘對土耳其2月強震的回應「提供了機會並創造了新的環境」。如今兩國都將舉行選舉，而且可能會在同一天，這將為雙邊開展一片新前景。

內政部分，切維克茲說，新政府將試著修復土耳其不良的人權記錄。

他承諾在野陣營將落實歐洲人權法院（European Court of Human Rights）的決定，釋放目前在獄中的庫德族主要政治人物德米爾塔什（Selahattin Demirtas）及人權鬥士卡瓦拉（Osman Kavala）。這兩人可說是數一數二的反艾爾段人物。

他說，「我們將從國內政治的正常化進程著手」。「這絕對會向我們所有的盟友及所有歐洲國家傳達一個訊息，那就是土耳其正走在回到民主的路上，這一定會大幅改變人們對土耳其立場的看法」。

土耳其通貨膨脹率飆高，政府處理2月震災的方式遭砲轟反應遲鈍，艾爾段看來或許有場艱難的選戰要打，但是POLITICO分析，他能利用宗教保守主義、推動福利及建築計畫吸引核心選民，因此仍難被擊敗。（編輯：韋樞）1120316