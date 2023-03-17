南非飛行學校涉協訓共軍 澳洲警方搜查營運長住家

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（中央社雪梨17日綜合外電報導）澳洲警方正在調查一名前英國軍事飛行員，他涉嫌參與南非測試飛行學院培訓中國人民解放軍飛行員，澳洲聯邦法院今天為此案舉行聆訊以確定是否有足夠的證據使審訊有理由進行。

路透社報導，根據澳洲聯邦法院在聆訊上聽取的證供，聯邦警察於去年11月搜查南非測試飛行學院（TFASA）營運長哈特利（Keith Hartley）在澳洲的住所。

英國和澳洲已宣布取締訓練中國飛行員的前軍事飛行員，英國矢言要修改國家安全法，阻止前飛官為南非飛行學校等中介機構工作。

哈特利尚未遭起訴，他正在訴諸法律行動，要求歸還澳洲警方從他家中扣押的物品，並對搜查令的有效性提出質疑。

根據警方搜查令，哈特利的住家被搜查是因為他涉嫌犯下為中國軍事飛行員提供軍事化訓練的罪行。訓練由TFASA提供，據稱哈特利負責安排並促成培訓。

哈特利的辯護律師米拉里斯（Dennis Miralis）先前發聲明告訴路透社，哈特利和TFASA堅決否認有任何犯罪行為。

哈特利另一名辯護律師、資深大律師雷納漢（Craig Lenehan）告訴聯邦法院，搜查令不夠明確，沒有具體說明哈特利如何參與培訓，並質疑「軍事裝備平台」一詞是指飛機、飛行模擬器還是軟體。

警察局長的代表律師、資深大律師赫茲費德（Perry Herzfeld）認為，應該駁回申訴，因為考慮到哈特利長期的飛行經驗，包括作為試飛員，哈特利本人很清楚搜查令的意思。

赫茲費德說：「當他看到搜查令時，他一定立即明白搜查令的意思。」「這據稱是為中國人民解放軍飛行員提供的訓練。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120317