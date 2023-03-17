日韓領袖銀座共享壽喜燒和蛋包飯 加深私下交流

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本首相岸田文雄以別出心裁的方式，邀請到訪的韓國總統尹錫悅前往東京的商業餐廳共進晚餐，使兩人在正式談判達成日、韓關係正常化協議後，能在輕鬆氣氛下進行私下交流。

共同社和日經中文網報導，岸田和尹錫悅結束在日本首相官邸舉行的會談與聯合記者會後，雙雙攜夫人前往東京銀座「吉澤」餐廳享用壽喜燒；隨後再到附近的老牌日式西餐廳「煉瓦亭」品嘗蛋包飯、日式牛肉燴飯和炸豬排等。

日本首相與海外賓客的晚宴因警備等方面考量，多在與官邸相鄰的公邸舉行，這次會有特殊安排是因為尹錫悅表示，「難以忘記」以前曾在東京吃過的蛋包飯。

兩位領導人在煉瓦亭享用美食到一半，脫下了西裝外套並鬆開領帶，在輕鬆氣氛下暢談，加深了彼此交流。

日本政府在銀座宴請外賓其實已有先例，2014年4月擔任首相的安倍晉三就曾在壽司店「數寄屋橋次郎」招待到訪的美國總統歐巴馬，因為歐巴馬愛吃壽司。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120317