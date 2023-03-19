日本外相訪索羅門群島 意圖強化影響力抗中

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本外務大臣林芳正出訪太平洋的索羅門群島，今天跟總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）等政要會面，意圖對抗擴大對太平洋島國影響力的中國。

日本TBS電視台報導，林芳正這次首度以外務大臣身分訪問索羅門群島，今天除了跟蘇嘉瓦瑞會面外，也跟該國外交部長會談。

索羅門群島2019年與台灣斷交並跟中國建交，接著又在2022年與中國簽署安全保障協定。

就在中國擴大對太平洋島國影響力的情況下，林芳正希望強化與索羅門群島關係，牽制中國在此建立軍事據點。

共同社日前報導，索羅門群島以太平洋戰爭中的瓜達卡納島戰役（Battle of Guadalcanal）為人所知，現在也成為美中在太平洋爭奪影響力的第一線。

索羅門群島距離澳洲不到2000公里，日美澳都對中國有意派軍艦赴當地、作為實際上軍事基地使用保持警戒。

另外，在今天外長會談時，談到島國間十分憂慮的日本福島核電廠「核廢水」將排放入海，林芳正特別說明「日本政府會在確保不對環境及人體健康造成危害才會排放」，尋求對方理解。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120319