埃及通膨危機 政府建議吃雞爪補充蛋白質掀怒火

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（中央社開羅20日綜合外電報導）埃及面臨嚴重經濟危機，民眾甚至難以溫飽。政府最近建議民眾可以吃雞爪來補充蛋白質，招致各界的強烈批評與怒火。因為在埃及，雞爪是丟給貓狗啃的廢料，甚至連乞丐都不吃。

在大城吉薩（Giza）一處菜市場家禽肉品攤旁行乞的男子說：「天哪，別讓我們淪落到必須吃雞爪的地步。」

英國廣播公司（BBC）報導，許多國家都在對抗飆升的通貨膨脹，但埃及遭逢的衝擊尤其巨大，3月通膨率飆破30%。

對許多民眾而言，許多過去基本的生活物資，諸如食用油、起司等，現在已經變成難以負擔的奢侈品。有些商品在短短幾個月內價格翻倍，甚至變成3倍。

60多歲、育有3個孩子的韋達（Wedad）在攤位上挑挑揀揀。她說，「我一個月只能吃一次肉，或甚至根本買不起。雞肉則是一週買一次」，「現在就連1顆蛋都要5埃及鎊（約新台幣4.96元）」。

埃及物價急遽攀升的部分原因，在於廣大的1億多人口大多倚賴進口食品，而非國內生產的農作物。甚至連餵雞的穀物都由海外輸入。

埃及鎊兌美元匯率在過去12個月已經重貶一半，因此當今年1月埃及政府再次允許貨幣貶值，穀物等進口貨品價格直接飆破天際。

韋達透露，她過去靠著每個月5000埃及鎊（約新台幣4960元）的退休金過得還算不錯，自認為算是中產階級。但她現在和其他埃及人一樣，只能勉強維持生計。

她今天帶的錢只夠買一點雞肉。「有攤販賣的雞柳每公斤160埃及鎊，有的喊價175、190，甚至200埃及鎊。雞腿要90埃及鎊，現在甚至都是帶骨賣的。雞爪只要20埃及鎊。」她說完後自嘲地大笑出聲。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）時常將國家當前的經濟困境，歸咎於2011年埃及革命後的社會動盪以及人口快速增長。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和俄羅斯全面入侵烏克蘭也是他的怪罪對象。

埃及是全球第二大小麥進口國，而俄國與烏克蘭都是小麥的主要輸出國，當戰爭阻礙出口，小麥和麵包價格自然隨之飆漲。此外，俄烏觀光客過去時常造訪埃及，戰爭也連帶損害觀光業。

分析師認為，政府錯誤決策猶如火上澆油，讓糟糕的局面變得更壞。

智庫「中東政策解放研究所」（Tahrir Institute for Middle East Policy）政治經濟學家卡爾達斯（Timothy Kaldas）表示，塞西掌權後，總統、軍隊、安全和情報機構的權力和影響力持續上升。

卡爾達斯表示，這是因為政府管控的企業不斷擴張，例如交由軍隊承包重大基礎建設計畫的國家合約。這導致私有企業的參與急速縮減，因為不隸屬於國家政權的企業就沒有資格參加競標。許多外資也離開了埃及。

財務困境迫使埃及於過去6年要求國際貨幣基金（IMF）4次紓困，國家幾乎半數的營收都要用來償債。埃及政府債務占國內生產毛額（GDP）比例高達90%。

埃及過去就曾因經濟陷困引發暴動，導致前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）和穆希（Mohamed Morsi）垮台；如今有愈來愈多跡象顯示，大眾不滿情緒持續高漲，可能再次釀成動盪。

一名埃及家庭主婦控訴總統塞西的影片在社群媒體瘋傳，她說，「我們婦女在黑暗的那一天把票投給了你，我說不出現在究竟有多麼後悔。你讓我們有如活在地獄」。（譯者：戴雅真/核稿：蔡佳敏）1120320