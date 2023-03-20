習近平訪俄展影響力 烏盼中推動結束戰爭

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（中央社基輔20日綜合外電報導）中國國家主席習近平抵俄羅斯訪問，展現中國外交影響力，試圖將北京塑造為俄烏戰爭和平使者；烏克蘭則是密切關注習近平莫斯科行，盼北京推動結束俄烏戰爭。

● CNN：習近平訪俄展影響力 挑戰美國領導世界秩序

美國有線電視新聞網（CNN）報導，習近平在俄羅斯進行國是訪問，並將會晤俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），對他而言這是個及時機會，得以展現中國在世界舞台與日俱增的外交影響力，並且展現挑戰美國所領導世界秩序的野心。

北京當局將此行定調為「和平之旅」，習近平將在烏克蘭戰爭方面「發揮建設性角色促進和談」。而在幾天前，中國才取得重大外交勝利，透過斡旋促成沙烏地阿拉伯與伊朗和解，幫助這兩個世仇恢復外交關係，令外界大感意外。

● 習近平訪莫斯科 烏盼北京推動結束俄烏戰爭

烏克蘭外交部今天表示，烏方期待中國國家主席習近平在俄國首都莫斯科訪問期間，能運用北京的影響力，來推動結束俄烏戰爭。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）在傳給法新社的評論中表示：「烏克蘭密切關注中國國家主席對俄羅斯的訪問。我們期待北京運用自身對莫斯科的影響力，來讓它結束對烏克蘭的侵略作戰。」

此外，烏克蘭也憂心中國最終會決定軍援戰略夥伴俄國，對戰爭造成重大影響。

基輔智庫「新歐洲中心」（New Europe Center）首席副主任蘇羅德基（Sergiy Solodky）表示，「烏克蘭只懷抱最低程度的期望：僅希望事態不要惡化」。

● 波蘭援烏戰機 英國願幫波蘭填補戰力缺口

媒體今天引述英國國防部高層官員指出，英國準備幫助波蘭填補因向烏克蘭交付米格-29戰機（MiG-29）所出現的空防缺口，但波蘭尚未提出相關要求。

波蘭上週表示將在幾天內交付4架米格-29戰機給烏克蘭，使波蘭成為第一個提供此類飛機的烏克蘭盟友，但也讓波蘭本身的空防戰力減損。

英國國防部高層官員哈佩（James Heappey）向德國「世界報」（Welt）說，英國有能力為波蘭填補戰力缺口，一如之前波蘭交付T-72主力戰車給烏克蘭時英國提供波蘭挑戰者2型（Challenger 2）主力戰車。

● 憂情報戰風險 傳俄要求官員停用iPhone

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）今天報導，克里姆林宮已告訴官員停止使用蘋果（Apple）iPhone手機，因為擔心這些設備容易遭到西方情報機構攻擊。

路透社報導，工商日報引用不具名消息來源報導，在一場由克里姆林宮為參與國內政治事務官員所舉辦的研討會上，俄羅斯總統辦公室第一副主任基里延科（Sergey Kiriyenko）告訴官員在4月1日之前更換手機。

工商日報說，克里姆林宮可能會提供其他具有不同作業系統的設備取代iPhone。

● 蒲亭突訪馬立波 烏克蘭：暗夜掩護與盜賊無異

俄羅斯總統蒲亭昨天突然造訪烏克蘭東南部港巿馬立波，為開戰以來他首次訪問俄羅斯在烏克蘭東部的占領區。烏克蘭國防部今天批評蒲亭利用暗夜進行掩護，「像盜賊似的」。

烏克蘭國防部在推特上推文稱：「像盜賊似的，蒲亭（Vladimir Putin）訪問烏克蘭馬立波（Mariupol），在暗夜掩護下。首先，這樣更安全。而且黑暗讓他可以凸顯所要展示的，讓這座被他的軍隊完全摧毀的城巿和少數倖存居民免於外界窺探。」

● 中國願協助化解烏克蘭衝突 蒲亭表示歡迎

俄羅斯總統蒲亭今天對於中國願意在終結烏克蘭衝突議題上扮演「建設性角色」表示歡迎，並表示俄中關係正處在史上「最高點」。

克里姆林宮於習近平到訪前夕公布蒲亭（Vladimir Putin）為一份中國報紙撰文，內容提到，莫斯科和北京關係的質量「高於冷戰時期的政治和軍事和諧」。

蒲亭表示，他對於與習近平會談「高度期待」。他說：「我們毫不懷疑，那將會為整體雙邊合作注入新的強大動能。」

● 逾40國司法部長將齊聚倫敦 挺ICC調查俄涉戰爭罪

國際刑事法院（ICC）對俄羅斯在烏克蘭衝突中可能犯下戰爭罪展開調查，來自40多國的司法部長明天將在倫敦召開會議，討論擴大對ICC的支持。

綜合法新社與路透社報導，總部設於荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院17日對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及總統專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）發布逮捕令，理由是俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，將數以百計烏克蘭兒童「非法遣送」至俄羅斯的行為涉及戰爭罪。

英國副首相拉布（Dominic Raab）在聲明中說：「我們今天為了一個理由齊聚倫敦：對那些在這場不正當、無端且不合法的入侵中，在烏克蘭犯下暴行的戰犯究責。」

拉布說：「英國與國際社會將持續向國際刑事法院提供資金、人力和專業，以確保正義獲得伸張。」

● 英烏簽署數位貿易協議 助烏克蘭戰後重建

英國今天和烏克蘭簽署數位貿易協議，允許這個飽受戰爭蹂躪的國家獲得對其重建工作「至關重要」的金融服務。

法新社報導，英國商業和貿易部表示，這項協議促進兩國跨境資料流動，讓烏克蘭企業能透過電子交易、電子簽名和電子合約，更有效、更省錢地與英國進行貿易。

貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）在聲明中說：「今天簽署的這項歷史性數位貿易協議，為兩國現代貿易的新紀元鋪路。」（編輯：劉淑琴/核稿：陳政一）1120320