日相訪問烏克蘭 隨身行李出現美味棒箱子引熱議

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本首相岸田文雄前往烏克蘭訪問，從波蘭轉乘火車前往基輔時，被日本放送協會（NHK）等媒體捕捉到工作人員把一個日本國民零食「美味棒」的紙箱搬上列車，在網路引發熱議。

岸田此行未預先公開訪問烏克蘭行程，而是在離開出訪地印度後經由波蘭進入烏克蘭，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行領袖會談。他目前已搭乘火車返回波蘭普瑟米斯（Przemysl）車站，接下來將前往波蘭首都華沙，與波蘭領袖舉行會談。

日媒J-CAST NEWS報導，岸田一行人21日搭乘火車前往基輔的畫面透過NHK和日本電視台播出後，工作人員搬運的一個紙箱意外引發話題。

畫面上可看到提著公事包的官員等待上車，有人提著礦泉水，地上還擺放著一個紙箱，接著被工作人員搬上火車。儘管畫面有些模糊，但依舊可辨認出這個紙箱上寫著「美味棒」。

這段畫面播出後引發網友熱議，「美味棒」和「抵達基輔」等關鍵字昨天晚間進入推特趨勢。

有網友討論，這怎麼看都是美味棒，難道岸田是帶這箱零食去做「零食外交」。此外，從圖案判斷，紙箱裝的是烤雞口味的美味棒，網友也意外帶出國的竟然不是較受歡迎的玉米濃湯和明太子口味。

媒體採訪販售美味棒的日本食品公司Yaokin，公司表示沒有收到要送援助物資到烏克蘭，或是來自日本外務省的訂單。對於美味棒的紙箱出現在烏克蘭，也是從媒體報導得知。

也有網友提出，因為美味棒是很容易碎裂的零食，因此用來搬運的紙箱特別堅固，或許外務省職員只是恰巧使用了這個紙箱來裝其他物品。

日本媒體詢問負責對烏克蘭外交政策的外務省歐洲局中東歐科，負責人表示「現階段對此無法回應」。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120322