護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

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美國總統拜登（前）2月20日在俄烏戰爭一週年前夕，搭乘火車「鐵路一號」突訪處於戰爭狀態的基輔。（美聯社）

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（中央社基輔28日綜合外電報導）一週前，美國總統拜登搭乘跨夜列車從波蘭普瑟米斯（Przemysl）前往基輔，在俄羅斯全面入侵週年前夕對烏克蘭展開歷史性訪問，並將他搭乘的列車稱為「鐵路一號」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這趟長達10個小時的跨夜旅程對烏克蘭鐵路公司（Ukrzaliznytsia）而言是最高機密、極高的安全挑戰。但這不是烏鐵第一次執行這種任務。

由於飛往烏克蘭的商業航班取消，讓政治人物搭乘飛機往返烏克蘭又太過危險，鐵道網路成為烏克蘭的外交公路。目前有超過200個國外外交使節團搭乘火車抵達烏克蘭。

包括加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等，全球領袖都是搭乘火車前往基輔。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出國展開外交任務時，也經常使用烏克蘭鐵路網。

拜登給他搭乘的列車封了個「鐵路一號」（Rail Force One）的稱號，但烏克蘭鐵道的角色不僅如此而已。

他這趟備受矚目旅程讓各界注意到烏克蘭龐大的鐵道網。烏克蘭的鐵路有近2萬4140公里長，規模為全球第12大。烏鐵是全球第6大客運鐵路營運商，就貨運運輸而言為全球第7大。

烏克蘭鐵路網最早興建於前蘇聯時期，主要是由寬軌鐵路構成，與多數歐洲國家使用的標準軌鐵路不同。

烏軍摧毀了通往俄羅斯的跨境鐵路，但烏克蘭鐵路網仍可連結到其他國家，只是由於使用的鐵軌不同，列車普遍無法直接越過邊界。為了解決這個問題，烏鐵過去一年在通往鄰國摩爾多瓦、波蘭與羅馬尼亞先前停用的鐵路線上重新建造部分路段。有11個邊境關卡的基礎設施已經修復。

這不只讓乘客的旅程變得更便利，對貨物運輸而言也至關重要，因為全球大多數國家都仰賴穀物等烏克蘭產品。根據烏鐵資料，2022年一共輸送2890萬噸穀物，其中絕大多數是為了出口。

此外，烏鐵表示，2022年共協助將400萬名難民運到安全地點，其中有1/4是孩童。有些列車也改裝成醫療設施。去年，約有2500名平民透過鐵路後送進行治療。烏克蘭鐵路網也運送近33萬6000噸的人道救援物資。

烏克蘭鐵路工人去年4月24日協助平民離開。（圖取自facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua）

在拜登前往烏克蘭的旅程中，也許最令人意想不到的是，烏鐵在戰火延燒下還能順利運作。烏鐵董事長卡梅辛（Oleksandr Kamyshin）當時還發推文向大家道歉說，由於拜登行程複雜，「昨天我們的火車只有90%準點」。

這則推文令美國汗顏，因為美國鐵路公司（Amtrak）的火車誤點情況臭名昭彰。

根據美鐵最新的準點表現數據，2022年6月，美國各地平均只有22%的火車準點。有些地區的數據與烏克蘭相反，有超過90%的火車誤點。根據最新數據，英國有67.7%的火車準點。

烏克蘭人對此一點都不意外。基輔居民佩納爾巴（Alla Penalba）說，烏鐵的鐵路服務一直都很棒。佩納爾巴說，令人讚嘆的是，自從俄羅斯全面入侵後，烏鐵變得「更有效率」。烏鐵2022年8月推出應用程式（app），開始接受網路訂位，「只要按幾下就買得到車票」。

鐵道旅遊網站Paliparan總編輯柏格修斯（Koen Berghuis）說，烏克蘭國土幅員遼闊，代表其「龐大」的鐵路網絡「一直都是烏克蘭人賴以生存的命脈，這是非常重要的基礎建設」。

這也是為什麼，如果有軌道在戰鬥中受損，烏克蘭人就會馬上採取行動修復。例如，烏克蘭南部城市赫松（Kherson）獲得解放時，行經赫松的列車在短短8天內就恢復運作。

柏格修斯說：「這對他們來說至關重要，讓國家能夠繼續凝聚，確保民眾可以拜訪親友，並且維持貨物運送與郵政網絡暢通。」

「這也是為了做公關，因為戰爭期間做的每件事都是為了宣傳。他們向俄羅斯展現了，『儘管身處困境，我們還是能讓火車運轉。即使沒有電力也沒有關係，我們可以用柴油或蒸氣火車。』」（譯者：張曉雯/核稿：何宏儒）1120301