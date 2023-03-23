美國擬禁用TikTok 3民主黨議員與網紅反對

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國民主黨3名國會議員與TikTok創作者們今天表示，他們反對任何可能對TikTok實施的禁令。TikTok是中國擁有的短影音分享應用程式，有超過1.5億美國人使用。

路透社報導，TikTok執行長周受資明天將在眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）作證，值中美關係惡化之際，越來越多人考量國家安全呼籲禁用TikTok。

民主黨眾議員鮑曼（Jamaal Bowman）、波肯（Mark Pocan）、賈西亞（Robert Garcia）以及TikTok網紅在華府召開記者會，呼籲制定範圍廣泛的隱私法律，將所有大型社群媒體公司納入。

鮑曼問道：「為什麼要歇斯底里，為什麼要恐慌，為什麼要針對TikTok攻擊？讓我們在這裡做正確的事－全面的社群媒體改革，因為它涉及隱私和安全。」

儘管如此，仍有許多美國國會議員希望禁用TikTok。批評人士擔心，美國TikTok用戶的資料可能會被傳給中國。上週，TikTok表示美國政府要求中國股東撤資，否則將面臨可能的禁令。

TikTok創作者們今天提到向追隨者發布烤蛋糕影片或出售賀卡的經歷，有些人舉著標語表示TikTok有利於小型商家。TikTok宣稱有500萬間商家使用它們的應用程式。

TikTok創作者林頓（Jason Linton）利用這個應用程式，分享他在奧克拉荷馬州領養3個小孩的影片，並與世界各地的人們互動。

林頓在記者會上說：「我要求我們的政治人物－不要奪走我們共同建立的社群－一個持久、充滿愛心的社群。」

波肯表示，「仇外的獵巫行動」正促使國會中某些人主張禁用TikTok。「禁用TikTok不是答案。確保美國人的數據資料安全才是。」

民主黨參議員馬基（Ed Markey）今天在參議院表示，TikTok的威脅需要解決，但對年輕人構成監控威脅的並不只有TikTok。

民主黨參議員華納（Mark Warner）說，他與共和黨參議員圖恩（John Thune）提出的跨黨派立法已獲另2名參議員支持，這項立法將賦予美國政府禁用TikTok的新權力。

華納表示，「國會需為政府提供工具用以審查與減輕來自敵國技術產品所造成的危害。」（譯者：屈享平/ 核稿：張曉雯）1120323