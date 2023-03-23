中國指美艦闖南海 美軍稱例行任務否認遭驅離

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（中央社曼谷23日綜合外電報導）美軍今天否認中國軍方驅離一艘美國飛彈驅逐艦在南海有爭議島嶼周圍活動的說法，這起事件正值美中兩個大國在這個地區的緊張局勢持續升高之際。

美國海軍第7艦隊說，中共解放軍南部戰區的聲明表示，共軍迫使美國飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）離開中國稱之為西沙的西沙群島（Paracel Islands）周圍水域是「錯誤的」。

美軍中尉巴基奇（Lt. j.g. Luka Bakic）在答覆美聯社詢問時說：「米利厄斯號正在南海執行例行性任務，未遭驅逐。」

他說：「美國將繼續在任何國際法允許的地方飛行、航行和行動。」

中共解放軍南部戰區新聞發言人田軍里今天表示，美艦米利厄斯號未經中國政府批准，「非法闖入中國西沙領海，破壞南海地區和平穩定」，解放軍南部戰區組織海空兵力依法進行跟蹤監視並予以警告驅離。

這起事件發生在中國和美國在這個地區日益緊張之際，華盛頓反擊北京在南海和其他地區日益強硬的立場。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1120323