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拜登杜魯道相會 擬敲定美加邊界阻擋非法移民協議

2023/3/24 12:48
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（中央社渥太華23日綜合外電報導）加拿大政府消息人士和美國官員今天告訴路透社，美加兩國已達成協議，目的在阻擋非法移民越過陸路邊界尋求庇護，不過一些細節仍需在雙方會面時敲定。

美國總統拜登和加拿大總理杜魯道明天將在渥太華（Ottawa）正式會面，討論修訂「安全第三國協議」（Safe Third Country Agreement, STCA）。

杜魯道一直承受著制止尋求庇護者湧入魁北克省的壓力。杜魯道曾是法語區魁北克省出身的國會議員。

美國官員表示，協議其中一環是，加拿大明年將在人道主義基礎上，額外接收來自西半球1萬5000名移民。

拜登今天抵達加拿大，讓延宕已久的訪問行程終於成行，拜登此行將表達兩國在烏克蘭議題上團結一致，明天將和杜魯道在國會演講；美加領袖和夫人晚間在杜魯道官邸相會。

兩國邊界跨越依「安全第三國協議」管理，協議允許美、加官員在正式入境口岸雙向拒絕尋求庇護者，但不適用於「羅克森路」（Roxham Road）等非官方過境點。

羅克森路是一條泥土路，已成為尋求庇護者的選擇路線。前美國總統川普展開打擊非法移民行動，導致大量尋求庇護者湧入加拿大，羅克森路因此在2017年成為國際注目焦點。

加拿大已敦促美國展延這項協議一段時間，最近幾個月，通過非正式過境點進入加拿大尋求庇護的人數急劇增加。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120324

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