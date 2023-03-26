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土庫曼國會選舉無反對派參與 選民反應冷淡

2023/3/26 21:50
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（中央社阿什加巴特26日綜合外電報導）中亞國家土庫曼今天舉行國會選舉，這個蘊藏豐富天然氣資源的國家已受同一個家族統治將近20年，無政治異見或新聞自由容身之處。

法新社報導，這是塞達爾．別爾德穆哈梅多夫（Serdar Berdymukhamedov）2022年3月從父親手中繼承總統大位後，土庫曼舉行的第一場選舉。

塞達爾．別爾德穆哈梅多夫向選民保證說：「這次選舉將依據民主原則舉行，符合本地法律和國際法。」

但沒有反對派參與這次選舉，選民的熱情似乎有限。

根據一名人在土庫曼首都阿什加巴特（Ashgabat）的法新社記者，投票所於當地時間上午7時（格林威治標準時間2時）開放，將於晚間7時關閉。

土庫曼為前蘇聯國家，是當今世界上最為殘酷專制且神秘的國家之一，外界幾乎不知道該國政權如何制定例行性決策。

土庫曼的選舉不曾被西方觀察員認定為自由或公平。

去年庫爾班古力．別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）交棒給兒子後，仍舊保有國會上議院議長位置。

今年1月他提議廢除自己2021年要求成立的上議院，且經過一場無異議的表決後，成立「人民委員會」（People's Council）這個「人民權力的最高代表機關」，並獲提名為新機關的領導人。

觀察家說，實權仍在65歲的庫爾班古力．別爾德穆哈梅多夫手中。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1120326

#土庫曼
#別爾德穆哈梅多夫
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