網攻與外國干預10月大選 紐西蘭情治首長憂心

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（中央社威靈頓27日日綜合外電報導）紐西蘭情報機構首長今天表示，情治單位越來越擔心10月大選前出現外國干預和惡意網攻情事。

路透社報導，紐西蘭「政府通訊安全局」（GCSB）局長韓普頓（Andrew Hampton）在國會聽證會後對媒體說：「可以這麼說，對外國干預和惡意網路活動的疑慮正與日俱增。」

韓普頓說：「這股趨勢不僅國內如此，國際上也是這樣。」

路透社報導，紐國安全部門正與選務當局合作，以改善網路安全和程序，也會向各政黨通報有關安全和外國干涉的威脅。

政府通訊安全局和情報局首長均向國會情報委員會與總理提報年度檢討報告中，其中許多證詞屬密級不會對外公開。

韓普頓在預先準備講稿中表示，過去一年裡政府通訊安全局已看到全球地緣戰略競爭愈演愈烈，包括太平洋地區，嚴重的網攻事件也持續威脅紐西蘭各機構。

韓普頓說，在記錄到的駭客攻擊事件中，有國家涉入其間的比例達34%，高於前一年的28%。

兩單位都未點名是哪一國干預紐國選舉，但都指責2021年全球各地的網攻有中國的影子，以及俄羅斯去年對烏克蘭的惡意網攻。

代理安全情報總監麥基（Phil McKee）表示，有關外國干預和間諜活動威脅的疑慮升高。一些公開反對其政府的異議人士遭到情蒐，在母國的家人也受到威脅。

麥基說：「不應容忍外國干預。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120327