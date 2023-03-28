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內部電文示警仍倉促撤阿富汗 美國會要布林肯交文件

2023/3/28 16:49
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）共和黨領導的美國新一屆聯邦眾議院今天要求國務院，交出外交官透過「異議管道」警告美軍撤離阿富汗風險的相關電報。

路透社報導，眾院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）今天表示，他已向國務卿布林肯（Antony Blinken）發出傳票，要求提供相關文件。傳票將於明天送達。

麥考爾已針對當年美軍亂無章法地撤離阿富汗和阿富汗之後的狀況展開調查。

這份內部電報是在總統拜登結束美國最冗長戰爭時，透過長期存在的所謂「異議管道」（dissent channel）發出。據稱電文內容對美軍撤離後西方支持的阿富汗政府將迅速垮台表達憂心，這部分確實不幸言中。

麥考爾先前給國務院直到今天的期限來提供文件。麥考爾說：「我們已經多次表達善意試著達成一致，讓我們看到這份重要資訊。」

「遺憾的是，布林肯國務卿拒絕提供異議電報以及他對電報的回應，導致我不得不以這個委員會主席身分發出首張傳票。」

美軍2021年8月26日匆促撤離時，喀布爾機場外發生炸彈攻擊，造成13名美軍和大約170名阿富汗百姓死亡。

麥考爾說：「美國人民有權知道這起悲劇的來龍去脈，以及13名美國軍人為何失去生命。」（譯者：鄭詩韻/核稿：何宏儒）1120328

#麥考爾
#布林肯
#阿富汗
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