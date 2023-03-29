日媒：日相夫人岸田裕子擬4月獨訪美會第一夫人

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本TBS電視台今天報導，日本首相岸田文雄的妻子岸田裕子，正就4月訪問美國白宮並與總統拜登的妻子吉兒．拜登會面進行協調。日本第一夫人獨自訪美實屬罕見。

相關人士透露，岸田裕子正協調4月中旬左右訪問白宮，與吉兒．拜登（Jill Biden）會面；另外，如果時機合適，也將以與拜登會面為方向進行協調。

日本首相夫人獨自訪美並與美國第一夫人會面，實屬罕見。

日美領袖會談今年一月在美國華府舉行時，吉兒．拜登剛動完手術，無法會客，所以岸田裕子未陪同岸田文雄出訪。這次是吉兒．拜登方面向岸田裕子探詢訪美意願。

日媒日前報導，岸田裕子高中就讀廣島縣內屈指可數的升學高中廣島女學院，大學畢業於東京女子大學。

岸田裕子是英語流利的「國際派」，曾在岸田文雄過去擔任外務大臣期間協助外國社交活動，例如舉辦與各國駐日大使夫人聚會的茶會等。

2016年七大工業國集團（G7）外長會議於廣島舉行，岸田裕子也為來訪的英國、法國、義大利、加拿大等外交部長夫人團導覽廣島和平紀念公園。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1120329