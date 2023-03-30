拘留日本公民 北京：在華外籍人員須遵中國法律

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（中央社台北30日電）中國新任駐日大使吳江浩昨天針對一名日企高層在北京遭拘捕一事表示，在華來華外籍人員須遵守中國法律，日方應加強對公民的教育和提醒。

據日本共同社中文網29日的消息，日本自民黨幹事長茂木敏充當天會見吳江浩時對於這名日人被拘一事表達擔憂，並指不安情緒在商界蔓延，要求中方採取人道主義措施，盡早釋放該名被捕人士。

吳江浩則說，關於日方有關人員在華被依法採取刑事強制措施進行審查事，中方已多次闡明立場。中國是法治國家，所有在華來華外籍人員必須遵守中國法律，日方應加強對公民的教育和提醒。

中國外交部發言人毛寧27日在例行記者會證實，中方有關部門本月依法對1名日本公民採取了刑事強制措施，進行審查。

毛寧說，這名日人「涉嫌從事間諜活動」，違反中國「刑法」、「反間諜法」。中方已依照「維也納領事關係公約」和「中日領事協定」的相關規定，通報日本駐中國使館。

據日媒報導，這名50多歲男子是日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）在中國分公司的幹部。日前在結束外派準備返國前被捕。

日本放送協會（NHK）報導，中國2014年實施反間諜法後，2015年起不斷傳出有日人涉及間諜行為而遭中國當局拘捕，包括這次在內至少已有17人被拘。

59歲的吳江浩於21日抵達日本履新，29日對茂木進行了到任拜會。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120330