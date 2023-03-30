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菲律賓渡輪起火原因待查 至少31死、230人獲救

2023/3/30 17:38（3/30 17:50 更新）
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菲律賓南部一艘渡輪29日晚間接近11時發生火災，31人死亡、230人獲救。（圖取自facebook.com/cgsbasihbalan21）
菲律賓南部一艘渡輪29日晚間接近11時發生火災，31人死亡、230人獲救。（圖取自facebook.com/cgsbasihbalan21）
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（中央社馬尼拉30日綜合外電報導）菲律賓南部一艘渡輪昨晚接近11時發生火災，當局今天表示，這起事故至少造成31人死亡，另有230人獲救，起火原因仍待查明。

綜合法新與路透社報導，災害應變官員艾朗梭（Nixon Alonzo）表示，「瑪麗．喬伊女士3號」（Lady Mary Joy 3）渡輪起火時，正從民答那峨島（Mindanao Island）的三寶顏市（Zamboanga City）開往蘇祿（Sulu）省的和魯島（Jolo Island），不少乘客倉皇跳船逃生。

意外發生後，菲律賓海岸防衛隊、漁民等救援人員共救出195名乘客及35名船員。

巴西蘭省（Basilan）省長薩利曼（Jim Salliman）今天告訴法新社：「我們最初記錄到有13人死亡，接著又發現18人死亡，所以目前共有31人喪生。」

在持續搜索過程中，搜救人員在船艙內發現多具遺體。

海岸防衛隊成員馬爾夫（Rejard Marfe）引述目擊者說法稱：「船上的人驚慌失措，因為火災發生時他們正在睡覺。」

馬爾夫告訴法新社，隨著火勢蔓延，船長下令將船隻擱淺，「以便乘客游到岸上，讓更多人得以保命」。

渡輪大火倖存者、46歲的納尼（Mina Nani）告訴DZRH廣播電台：「我以為我在作夢，但當我睜開眼睛，只看到一片黑暗，我們被煙霧包圍了。」

納尼說，她趕緊跳船逃生，並和另名乘客共用一個漂浮物，最後總算獲救。（譯者：張茗喧/核稿：施施）1120330

#菲律賓
#渡輪
#納尼
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