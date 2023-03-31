法國面臨乾旱問題 馬克宏宣布節水新措施

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（中央社薩維內萊拉克30日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天宣布新的節水措施，他試圖擺脫因為非常不受歡迎的退休制度改革所引發的政治動蕩。

在馬克宏宣布節水新措施之前，數十名要求他辭職下台的抗議人士聚集在阿爾卑斯山村莊薩維內萊拉克（Savines-le-Lac），他正面臨第2個總統任期的最大挑戰。

馬克宏抵達西歐地區最大的淡水水庫岸邊前，已經有2人被捕。

馬克宏在白雪皚皚山脈的背景下告訴媒體：「改革存在爭議，但這並不代表其他一切都應該停止…我們需要繼續努力。」

經歷去年夏天毀滅性熱浪和今年冬天創下新低降雨量之後，馬克宏表示，他希望2030年之前能把法國所有水資源的10%重複利用。

他說：「我們決定在5年內啟動1000個計畫項目，以回收和重複利用水資源。」

馬克宏提到：「我們希望重複利用3億立方公尺（的水），或者…每位法國人每年3500瓶水。」

目前法國只重複利用不到1%的水資源。

馬克宏還說，經濟各項領域都會被要求在夏季之前減少用水量，不只是用水量大的農業部門，還包括能源、工業、旅遊和休閒等產業。

去年夏天是歐洲有記錄以來最熱的夏天。法國的冬天也特別乾燥，今年稍早更創下32天沒有降雨的紀錄。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1120331