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布查鎮慘案一週年 澤倫斯基：烏克蘭永不原諒

2023/3/31 21:55
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（中央社布查鎮31日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭「永遠不會原諒」俄羅斯軍隊占領布查鎮（Bucha），一年前布查鎮成為俄軍犯下戰爭罪行的象徵之地。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年2月24日下令俄國軍隊入侵烏克蘭，到了3月31日，俄軍撤離烏克蘭首都基輔西北方的布查鎮。

法新社記者去年4月2日目擊，布查鎮單是一條街上就有至少20具身著平民服飾的死者遺體，其中一些人的雙手還被反綁在背後。

烏克蘭檢方指出，俄軍在布查鎮周邊殺害大約1400位平民，他們已經確定涉案的數十名俄國軍人身份。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，布查鎮已成為俄軍犯下暴行的象徵之地。

他今天在社群媒體發布聲明表示：「我們永遠不會原諒，我們會懲罰每一個凶手。」

俄軍撤離布查鎮之後的幾天，澤倫斯基就造訪當地，當時他說這起慘案將被世界視為種族滅絕罪行。（譯者：陳彥鈞）1120331

#澤倫斯基
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