奧地利極右派議員集體退席 抗議澤倫斯基國會演說
2023/3/30 19:38（3/30 20:02 更新）
烏克蘭總統澤倫斯基30日透過視訊對奧地利國會下議院發表演說。（路透社）
（中央社維也納30日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天透過視訊對奧地利國會下議院發表演說時，親俄羅斯的極右派奧地利自由黨（Freedom Party）國會議員走出議場，以抗議這場演說違反奧地利的中立立場。
路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在演說中感謝奧地利的人道援助及協助清除地雷等計畫。奧地利曾表明，由於抱持中立立場，因此無法從軍事上介入衝突，所以儘管在政治上支持烏克蘭，但無法提供武器給對方來抵禦俄羅斯的侵略。
奧地利自由黨（FPO）數天前已警告，會對澤倫斯基在國會發表演說採取某種形式的抗議。該黨議員今天在演說開場時出席，之後離席。
奧地利自由黨黨魁基克（Herbert Kickl）28日發表聲明說：「令人遺憾的是，奧地利自由黨是國會內唯一嚴肅看待我國永久中立立場的政黨，也就是唯一挺身支持和平的政黨。」
奧地利自由黨的議員退席時，還在各自桌上留下小張告示板，上面除了有黨徽，還寫上「中立席位」或「和平席位」。
奧地利有5個政黨在國會下議院擁有席位，其中奧地利自由黨的席位數居第3高，目前民調也略為領先在野社會民主黨（Social Democrats）及總理內哈默（Karl Nehammer）的保守派奧地利人民黨（OVP）。內哈默是與左翼綠黨組成聯合政府。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1120330
澤倫斯基30日透過視訊對奧地利國會下議院發表演說，親俄羅斯的極右派奧地利自由黨國會議員走出議場。（路透社）
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