義大利總理歐洲理事會演講挺烏克蘭：蒲亭必須停止

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（中央社記者陳攸瑋羅馬25日專電）義大利總理梅洛尼23日在歐洲理事會上發表演講指出：「必須停止的是蒲亭，如果我們停止幫助烏克蘭，那就代表我們允許入侵烏克蘭」。演講內容在烏克蘭社群媒體上瘋傳並獲得廣大迴響。

義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）24日報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）在歐洲理事會上發表關於戰爭的演講內容被翻譯成烏克蘭語和英語，並出現在許多電視節目上，其中包括俄羅斯的電視節目。梅洛尼的演講迅速在社群媒體傳播開來並大受歡迎。

梅洛尼演講說：「必須停止的是蒲亭，如果我們停止幫助烏克蘭，那就代表我們允許入侵烏克蘭，我還沒有虛偽到把『入侵』誤認為是『和平』這個詞。我們不應該允許（俄羅斯）入侵烏克蘭。」

對於梅洛尼的演說，來自烏克蘭敖德薩（Odessa）的安吉拉（Angela）在臉書寫道：「謝謝梅洛尼，感謝義大利總理在議會的演講」；烏克蘭民眾亞歷塞依（Annota Alexei）則說：「我愛上了（義大利）總理，每個人都應該用她的語氣和言語來稱呼俄羅斯人及其盟友。」

許多烏克蘭民眾對梅洛尼的演說表示非常感謝，並在社群媒體回應說：「做得好！梅洛尼，這是給那些想要阻止運送武器幫助烏克蘭的壞蛋相當好的答覆」；「一位強有力的領導人，烏克蘭許多代表應該像義大利領導人一樣有膽量 。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）也用義大利文在推特（Twitter）讚揚梅洛尼的演講，他寫道：「梅洛尼向那些繼續羞辱歐洲的歐洲人解釋，『他們要求不要幫助烏克蘭，這會帶來什麼風險？』。這將意謂著歐洲允大規模屠殺和破壞法律。這是不可接受的。」

「頁報」（Il Foglio）24日報導，烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）也用推特回應梅洛尼的演說指出：「停止支持烏克蘭意味著承認蒲亭有權入侵外國領土。停止支持烏克蘭意味著世界上唯一的法律是武力。感謝梅洛尼支持」。（編輯：周永捷）1120325