澤倫斯基否認與蒲亭對話可能 籲歐美速援彈藥

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（中央社東京25日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受日本讀賣新聞專訪時說，現階段沒有可跟俄羅斯進行和平談判的條件；他也坦承烏東前線戰況不佳，呼籲歐美國家盡速增援彈藥。

日本讀賣新聞官網今天刊出專訪澤倫斯基報導，讀賣記者利用澤倫斯基視察完烏南主要城市赫松（Kherson）後，在返回首都基輔的總統專用火車內進行約一小時的訪談。

有關跟俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對話的可能，澤倫斯基說，現階段完全沒有可進行和平談判的條件，「首先俄羅斯必須離開烏克蘭的領土」，也「無法信賴」蒲亭的停戰。

談到蒲亭3月21日與中國國家主席習近平會談，澤倫斯基說，「應該是俄羅斯想展現自己並未完全被孤立」。

對於中國提出希望俄烏進行和平談判的「12點聲明」，澤倫斯基對此提出懷疑看法，並說「未收到中國的調停建議及會談要求」，但已透過外交管道明確表示希望跟中國針對烏克蘭提出的「10點和平方案」進行合作，及與中國舉行領袖會談。

烏克蘭一直希望美歐國家提供戰機，但美歐國家憂慮此舉將導致戰事升高，對此，澤倫斯基說，「（會用作）防空的一部分，沒必要用在俄羅斯領土（的攻擊）」。

澤倫斯基也談到烏東前線戰況不佳，「因為缺乏彈藥」，所以希望歐美國家能加速提供烏克蘭彈藥及戰車。

他說，俄軍連日來發射彈藥數約是烏軍3倍之多，「我們正在等待夥伴國家增援的彈藥」。

儘管烏國持續確保能突破戰況的士兵數量，但澤倫斯基說，如果沒有戰車、大砲及海馬斯多管火箭系統（HIMARS）的話，「就不能把勇敢的士兵送上前線」，吐露烏國武器嚴重不足的現狀。

談到國際刑事法院（ICC）3月17日以俄羅斯將烏克蘭兒童非法遣送至俄國控制的地區、涉嫌犯下戰爭罪為由，對蒲亭發布逮捕令，澤倫斯基說，這說明了蒲亭是有罪的，「正因為如此，烏克蘭不能妥協」。

澤倫斯基提到，烏克蘭要從遭俄羅斯侵略邁向重建，「日本的領導力不可或缺」，表達對日本提供民生支援與經濟合作的期待。

澤倫斯基3月21日在基輔跟日本首相岸田文雄會談時，曾提到為了烏克蘭的長期復興，有與日本在醫療及綠色能源領域等擴大合作的必要，也希望汽車產業及礦產領域的日本企業能到烏克蘭發展。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120325