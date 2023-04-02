共享電動滑板車事故頻傳 巴黎投票決定去留

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（中央社巴黎2日綜合外電報導）巴黎選民將於今天投票，決定是否禁止共享電動滑板車在這座法國首都的街道上行駛。巴黎率先採用這種都會交通工具，雖然前衛，卻也引發爭議。

法新社報導，這座「光之城」曾經張開雙手歡迎Lime、Dott、Tier等共享電動滑板車公司，這種適合短距離移動的交通工具深受年輕人歡迎。

共享電動滑板車在2018年上路後，巴黎市政府逐步加強監管，設立專用停放區，限制最高時速和營運商數量，但它們的存在仍有爭議，行人抱怨使用者魯莽騎乘，連串致命事故也凸顯目前年滿12歲就能租用的這種交通工具有多危險。

住在巴黎的50歲教師藍柏（Suzon Lambert）告訴法新社：「滑板車現在是我最大的敵人，我很怕它們，巴黎已經變成了一種無政府狀態，行人再也沒有空間了。」

這可能會是巴黎各地21個投票所今天最多人反映的聲音。

市長伊達戈（Anne Hidalgo）表示，這次投票是「公眾諮詢」而非公投。

此次結果不會影響民營電動滑板車公司，根據交通部資料，法國去年共賣出70萬輛電動滑板車。在法國，約200個城鎮設有共享電動滑板車，每天租用次數高達10萬次。

交通部長波恩（Clement Beaune）預期投票會有正面結果，部分營運商私下也表示，很擔心年輕選民不出來投票，會導致禁令通過。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120402