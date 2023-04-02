援助烏克蘭導致軍備缺口 德國防長拒絕再供應

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（中央社基輔2日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續進行，西方各國持續軍援基輔當局，但德國國防部長佩斯托瑞斯受訪表示，德軍無法在2030年前完全填補現有的軍備缺口，還說「我不能把一切都給別人」。

德國「週日世界報」（Welt am Sonntag）昨天刊出佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）受訪內容，他說道：「我們都知道現有的缺口無法在2030年之前完全填補…這會需要多年時間，每個人都知道這一點。」

路透社報導，專家指出，由於冷戰結束後有長達數十年時間投資不足，德國聯邦國防軍戰力早已不堪，且鑑於捐贈給烏克蘭的武器和彈藥大多尚未補充，聯邦國防軍的狀況甚至比一年前還要糟。

除了德國已承諾向烏克蘭供應的武器外，佩斯托瑞斯拒絕從德國聯邦國防軍的軍備庫存中向烏克蘭提供更多武器。

他指出：「坦率地說，就跟其他國家一樣，我們的庫存有限。身為聯邦國防部長，我不能把一切都給別人。」

另外，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）近日受訪表示，烏克蘭今年不太可能把所有俄軍趕出領土。

密利3月31日接受美國軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）訪問說：「我認為今年近期內不太可能達成。」

「烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）多次公開表示，烏方目標是把每一名俄羅斯人趕出俄國占領的烏克蘭領土。這是一項重大的軍事任務，非常、非常艱難的軍事任務。」

他還說：「你們看到在俄羅斯占領的烏克蘭領土仍有數十萬俄國人。我並非說這是不可能的事情，我只是說這是一項非常艱難的任務。」

但密利提到，俄軍在戰略和作戰方面已經失敗，「目前他們在戰術上也失敗了」。

密利日前出席美國聯邦眾議院軍事委員會聽證會表示，俄國軍隊正被烏克蘭部隊「宰殺」，部分原因是俄軍訓練不足和使用人海戰術。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1120402