法國公民會議8成支持安樂死合法 總統盼盡快立法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎3日專電）法國積極協助死亡合法化邁出一大步。歷經數月討論，生命臨終公民會議2日提交報告，近8成參與者贊成有條件開放輔助自殺與安樂死。總統馬克宏今天說，期許國會盡快提出新法案。

法國由184名公民抽籤組成的生命臨終全國公民會議2日受邀至總統府提交報告，76%的成員投票贊成推動立法，有條件開放輔助自殺與安樂死合法化，協助因疾病而承受無比痛苦的病患進行「積極協助死亡」（aide active à mourir，或稱輔助性死亡）。

有關會議經3個月、27次討論後提出的結論，3日上午總統馬克宏（Emmanuel Macron）召開記者會，要求政府在今年夏天結束前，提出「生命臨終法案」。

馬克宏在公民會議成員面前感謝參與者的「認真、責任感與理智嚴謹」，彷彿換個方式批評國會在審查退休改革法案時的亂象。

馬克宏以最快速度公開答覆公民會議，僅隔一天就表示，將參考會議結論，並與國會和所有利益相關者合作，盼透過新法，打造「法國模式的生命臨終」。

臨終是複雜議題，成員中有約23%反對「積極協助死亡」。儘管如此，對於緩和安寧照護的需求卻獲得參與公民的共識，成員也一致對醫療體系提出警告。

對此，馬克宏承諾國家將挹注投資，研討各地醫院內的安寧病床最低數量、發展居家安寧、訓練照護人員等。

另一方面，輔助性死亡的辯論顯得較為分歧。法國法律目前仍禁止安樂死和積極協助死亡，法國國家倫理諮詢委員會（CCNE）向來不建議修改2016年所謂「消極安樂死」的克雷伊-萊昂內蒂法（loi Claeys-Leonetti）。

克雷伊-萊昂內蒂法是在尊重醫生、病人和家屬意見下，為絕症晚期患者施打「深度而持久的鎮靜劑，直到死亡」；該法禁止進行積極協助，鎮靜劑並無導致患者死亡，只是緩解患者生命末期痛苦症狀。

「積極協助死亡」中的安樂死與輔助自殺在會議中也被分開討論。前者是由醫療人員動手，給予病人致命的藥物劑量；後者則是由病患自行透過施打或服用醫師給予的致命藥物結束生命。例如在輔助自殺合法的瑞士，安樂死仍舊違法。

支持者中有40%贊成向有需求的病患同時提供安樂死與輔助自殺選項，認為對於無藥可治的病患而言，協助死亡是緩解痛苦的一種醫療方式；然而28%的人覺得應以強調病患個人意願的輔助自殺優先，安樂死則須個案處理。

而對於更有爭議的問題，如未成年與無法表達意願者的安樂死，公民會議並未達成任何結論。因此，會議提交的報告仍有不少立法詮釋空間。

法國新聞台（franceinfo）報導指出，醫療界對於公民會議「臨終病人有權選擇輔助自殺或安樂死」的結論意見分歧。

巴黎居禮醫院安寧治療部門大部分的醫生都反對安樂死，部門主管柏諾（Alexis Burnod）解釋，「作為醫護人員，我們內心的承諾，是在病患歷經疾病、殘疾、年老的過程中協助他們活下去。對我們來說，致死的行為不是醫療行為」。

但前麻醉師魏維萬（Anne Vivien）認為，法律應受公民會議啟發而演進，並表示自己參與的「尊嚴死亡權利協會」（ADMD）多年來便是如此倡議，「也就是每個公民能在法國決定人生終點條件的真正選擇」。她也指出，有越來越多法國人到比利時進行安樂死，對法國政府來說，這場公民會議象徵參與式民主邁向成熟。

馬克宏基於2日公民會議的表決與要求，期許國會於夏天結束前提出新法案，但也指出公民會議無法取代國會辯論。

世界報（Le Monde）分析，在社會氛圍因退制改革動盪之際，總統府積極利用表決結果展示傾聽民意的能力；部分會議成員也向媒體表示，不希望被視為在幫政府治理背書。（編輯：張芷瑄）1120404

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。