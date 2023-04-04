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歐盟執委會主席訪中 行前通話澤倫斯基

2023/4/4 19:20
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（中央社記者田習如布魯塞爾4日專電）歐盟執委會主席范德賴恩將出訪北京，將在6日先後與中國總理李強、國家主席習近平會談，行前她將與烏克蘭總統澤倫斯基通話。

歐盟執委會（European Commission）發言人馬莫爾（Eric Mamer）在今天中午例行新聞簡報會上宣布范德賴恩（Ursula von der Leyen）的訪中行程。

范德賴恩6日上午將在北京與中國歐盟商會（EU Chamber of Commerce in China）會談，接著會見中國國務院總理李強；下午與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會見習近平，她與馬克宏另將分別與習近平舉行雙邊會談。

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馬莫爾表示，范德賴恩此行將與中國政府討論廣泛的歐盟與中國關係議題。此外，范德賴恩將在行前與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，以瞭解烏方對她北京行的期望。

范德賴恩是在馬克宏邀請下聯袂訪中，週一她特別赴巴黎與馬克宏討論此行，會後在社群媒體推特（Twitter）上用法文發訊表示兩人「分享了將向習主席提出的要點分析」，以及就歐洲經濟和移民議題交換意見。（編輯：馮昭）1120404

#范德賴恩
#馬克宏
#澤倫斯基
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