中國動武影響全球安全 北約允準備好因應台海危機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格表示，北約需預先準備好因應潛在的台海危機。圖為北約總部。（圖取自北約網頁nato.int）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格表示，北約需預先準備好因應潛在的台海危機，並稱中國一旦動用武力，將對全球和歐洲的安全、經濟和貿易產生深遠影響。

過去擔任過挪威總理的史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在接受「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）及「世紀報」（The Age）專訪時表示，北約在計劃因應中國潛在威脅方面已「取得長足進展」。

史托騰柏格說：「北約過去曾有許多年未因應中國，因為我們焦點先是在蘇聯，後來又專注在打擊恐怖主義上。」

他表示轉捩點出現在2019年，當時歐洲正在討論是否跟隨澳洲腳步禁用中國電信設備商華為，儘管華為在歐洲的市占率依舊可觀。

史托騰柏格表示：「但盟國們也意識到在亞洲發生的事，中國對我們的安全也很重要，因此我們已經有了長足進展，我們樂見團結，也樂見我們與亞太夥伴合作的方式。至於澳洲，當然也是北約重要且不可或缺的合作夥伴。」

被問到要是中國國家主席習近平之前的威脅成真，真的以武力侵犯台灣，北約將如何因應。史托騰柏格表示，這雖然不會觸發北約創建條約第5條的「共同防禦條款」，但北約盟國會做出回應。

他說：「盟國，尤其是美國，都正在評估潛在後果以及可能的因應方式。」

他指出，優先要務是嚇阻和避免任何衝突發生，要是無法避免衝突發生，北約立場會很堅定。

「要是真有事情發生，我們站在一起、相互扶持就更加重要了，因為這對我們經濟、貿易還有我們的安全都有著重大的影響。」（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1120405