北約秘書長為台海示警 稱中國正從俄烏戰爭汲取經驗[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京31日綜合外電報導）北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格今天對中國威脅台灣等舉措示警，表示北京正在緊盯俄羅斯對烏克蘭的戰爭，並且從中汲取可能影響未來決策的經驗教訓。

到訪日本的史托騰柏格（Jens Stoltenberg）下午與日本首相岸田文雄會談後，在東京的聯合記者會中表示：「如果（俄羅斯）總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭打贏，這將傳達出運用殘暴武力可以讓威權主義政權達成目標的訊息，這很危險。」

他強調：「今天正在歐洲發生的事，明天可能在東亞重演」。

史托騰柏格在記者會中強調，北大西洋公約組織（NATO）和日本雙雙同意「跨大西洋和印太地區安全有著很深的相互關連」，並表示「這個地區發生的事對北約來說很重要」。

俄羅斯侵略烏克蘭之舉讓日本擔心可能鼓舞中國對台灣展開類似行動。東京認為台海有事對日本安全帶來直接影響。

尤其從長遠角度來看，歐洲盟國日益察覺到中國在不同場域中與日俱增的威脅。史托騰柏格就中國整軍經武、發展核武、支配關鍵基礎建設、散播有關北約的假新聞，以及他稱之為霸凌鄰國的行徑，一再提出警告。

「我們重申，我們會將日本－北約合作關係帶入新的層面，具體而言這將透過發展網路連結達成。」

岸田指出：「北約展現對印太地區的興趣並且參與其間，我們對此表示歡迎。」他並表示，日本將設立一個北約代表辦公室，並且考慮定期參加各種北約會議。

路透社報導，史托騰柏格、岸田今天會談時矢言加強關係，強調俄羅斯侵略烏克蘭以及它與中國日增軍事合作，已經製造第二次世界大戰以來最緊張的安全形勢。

到訪日本之前，史托騰柏格曾在首爾除敦促南韓增加對烏克蘭軍事援助，也針對與中國持續升高的緊張關係提出類似警告。

史托騰柏格與岸田在聯合聲明中指出：「世界正處在自從第二次世界大戰以來安全形勢最嚴峻和最複雜的歷史轉折點。」

聲明也就俄羅斯核威脅、俄中在日本周邊聯合軍演，以及北韓核武發展表達憂心。

岸田和南韓總統尹錫悅去年以觀察員身分參加北約高峰會，是兩國首位參加北約峰會的領導人。

中國曾經批評北約對亞洲擴大夥伴關係之舉。將侵略烏克蘭說成「特別軍事行動」的俄羅斯更一再批評北約擴張行動威脅其安全。

日本5月將主辦七大工業國集團（G7）峰會，俄羅斯侵略烏克蘭料繼續成為主要討論議題。

日本媒體曾經報導，岸田正考慮2月走訪基輔，在俄烏衝突中增強對烏克蘭支持。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1120131