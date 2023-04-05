日本撲殺1740萬隻禽鳥 16地陷無處掩埋窘境

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本禽流感疫情嚴重，本季至今已撲殺約1740萬隻雞隻等禽鳥，創歷史新高紀錄，連帶造成16個道縣發生用來掩埋死亡禽鳥土地不足，或原本準備用來掩埋的土地無法使用的情況。

日本放送協會（NHK）採訪各地現況彙整得知上述情況。日本全境本季已撲殺約1740萬隻雞隻等禽鳥，其中被撲殺的蛋雞數量占日本全境飼養數量約9%。

蛋雞遭大量撲殺，造成作為雞蛋批發價格標準的東京地區M號雞蛋每公斤價格連續兩個月突破300日圓大關，分別是今年2月平均327日圓及3月平均343日圓。

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為預防禽流感疫情擴大，地方政府及養雞農家都採取掩埋死亡雞隻等方式因應，但本季向中央政府通報發生禽流感的26道縣中，有16道縣發生例如掘土出水，造成原本預設作為掩埋地的土地無法使用等問題。

雖然發生問題的地區都盡速另尋掩埋地或改用焚化等方式處理，但因為撲殺的雞隻數量比起地方政府原先設想大幅增加，執行上遭遇難題。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120405