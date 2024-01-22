日本自民黨政治獻金風暴 谷川彌一辭眾議員

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本眾議院議員谷川彌一曾是執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）的成員，日前遭檢方以涉嫌違反「政治資金規正法」簡易起訴，今天已經向眾議院提出辭呈。

日本放送協會（NHK）報導，谷川彌一因為自民黨內派閥「安倍派」的政治獻金募款餐會申報不實疑雲，1月19日被東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）依照涉嫌違反「政治資金規正法」（類似台灣的政治獻金法）簡易起訴後，在當天退出自民黨。

他今天下午向眾議院議長額賀福志郎提出辭呈，眾議院院會預計1月26日將予以批准。

谷川出生於1941年，2003年首次當選眾議院長崎縣第3區的議員，並當選7次，曾任農林水產政務官、文部科學副大臣、眾議院的文部科學委員長等要職。

谷川的辭呈被眾議院批准後，長崎縣第3區將依公職選舉法的規定，預計於2024年4月舉行眾議員補選。

安倍派所屬議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用作給議員的「回扣」。

長崎放送報導，根據東京地檢特搜部，由谷川本人擔任代表的資金管理組織「經濟活性研究會」在2018年至2022年收到至少5405萬日圓的捐款，不過疑似未在收支報告書中刊載從「安倍派」（清和政策研究會）收到的4355萬日圓「回扣」，僅在捐款欄位刊載1050萬日圓，谷川與其秘書涉嫌不實申報。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1130122