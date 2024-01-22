埃及推動無現金旅遊 首次啟用自助售票機

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（中央社記者施婉清開羅22日專電）埃及正致力成為無現金社會，旅遊與文物部在南部景點帝王谷啟用第一台自助售票機，讓遊客用銀行卡購買博物館和古蹟門票。這是旅遊業推動數位電子化的一步，也確保外幣留在埃及境內的銀行系統。

埃及「金字塔報」（Al Ahram）報導，旅遊與文物部近日在南部勒克索（Luxor）知名的帝王谷安裝並啟用第一台自助售票機，讓觀光客透過便捷的電子購票方式探索博物館和古蹟。

埃及是世界熱門旅遊目的地，觀光是埃及重要經濟命脈，帝王谷以其歷史意義和古代文物聞名，成為埃及觀光必遊景點。

埃及文物最高委員會（SCA）秘書長瓦茲瑞（Mostafa Waziry）強調，引進自助售票機是全國旅遊業廣泛發展策略一部分，除可改善遊客體驗外，也符合政府對文化旅遊數位化和遊客友善產業的願景，另一原因是為因應美元短缺，透過電子支付來確保所有外幣留在埃及銀行金融系統內。

這些自助售票機只能用銀行卡支付，不接受現金。

自助售票機計畫將繼續推行到埃及其他20個觀光人數最多的古蹟，每個景點安裝2台自助售票機。

旅遊和文物部副部長兼數位轉型負責人謝里夫（Khaled Sherif）說，自助售票機還可為該部發揮監督旅遊業和遊客流動的作用。

據埃及媒體報導，自去年5月，旅遊與文物部即開始先在南部另一旅遊大省亞斯文（Aswan）針對超過120個神廟古蹟和博物館，推動用刷卡機購買門票，已禁用現金支付。

北部開羅的吉薩金字塔地區、舊開羅區內的薩拉丁城堡，和市中心解放廣場旁的埃及博物館，都在去年8月全面推動電子支付方式，遊客只能透過信用卡、金融卡和埃及Meeza預付卡無現金購票。

旅行社可為團體遊客從旅遊與文物部的團體票務中心購買團體票，門票費用必須透過旅行社的公司銀行帳戶轉帳給該部，或由導遊在旅遊景點以旅行社核發的金融卡支付。

外籍自由行遊客可使用自己的信用卡在購票口刷卡購票。埃及人則透過egymonuments.com以電子方式購票，或在景點入口以當地銀行卡或埃及Meeza預付卡購票。（編輯：郭中翰）1130122