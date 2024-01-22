伊莎風暴襲擊英國陸空交通大亂 逾4萬戶無電可用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦22日綜合外電報導）伊莎風暴（Storm Isha）昨晚襲擊英國，導致鐵路中斷、航班取消，還有數以萬計的家庭無電可用。

路透社報導，在重災區蘇格蘭，時速超過144公里的陣風導致所有火車班次取消。準備自愛丁堡（Edinburgh）和格拉斯哥（Glasgow）機場出發的數十個航班也無法起飛。

在英格蘭南部，部分地區的火車也受到影響，包括倫敦至蓋維克機場（London Gatwick Airport）之間的接駁服務。

風暴也造成多處停電。英國電力網路公司（UK Power Networks）表示，英格蘭東部和東南部大部分地區已恢復供電，但北愛爾蘭仍有約4萬5000個家庭無電可用。

在北海另一側的荷蘭，由於預計將出現強風，阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）已於昨天預防性地宣布取消原定今天出發和抵達的130個航班。

昨天各航空公司也取消了102個往返都柏林機場（Dublin Airport）的航班。

蘇格蘭鐵路公司（ScotRail）在社群平台X上發文宣布，在完成檢查風暴是否導致軌道受損之前，蘇格蘭的火車服務將會受到影響。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1130122