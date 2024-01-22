伊莎風暴襲擊英國陸空交通大亂 逾4萬戶無電可用
2024/1/22 21:06（1/22 22:17 更新）
（中央社倫敦22日綜合外電報導）伊莎風暴（Storm Isha）昨晚襲擊英國，導致鐵路中斷、航班取消，還有數以萬計的家庭無電可用。
路透社報導，在重災區蘇格蘭，時速超過144公里的陣風導致所有火車班次取消。準備自愛丁堡（Edinburgh）和格拉斯哥（Glasgow）機場出發的數十個航班也無法起飛。
在英格蘭南部，部分地區的火車也受到影響，包括倫敦至蓋維克機場（London Gatwick Airport）之間的接駁服務。
風暴也造成多處停電。英國電力網路公司（UK Power Networks）表示，英格蘭東部和東南部大部分地區已恢復供電，但北愛爾蘭仍有約4萬5000個家庭無電可用。
在北海另一側的荷蘭，由於預計將出現強風，阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）已於昨天預防性地宣布取消原定今天出發和抵達的130個航班。
昨天各航空公司也取消了102個往返都柏林機場（Dublin Airport）的航班。
蘇格蘭鐵路公司（ScotRail）在社群平台X上發文宣布，在完成檢查風暴是否導致軌道受損之前，蘇格蘭的火車服務將會受到影響。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1130122
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