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第一個批准聯合國公海條約國家 帛琉搶頭香

2024/1/24 21:20（1/24 21:48 更新）
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圖為遊客在帛琉洛克群島浮潛。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約聯合國總部24日綜合外電報導）太平洋島國帛琉本週創造歷史，成為第一個批准2023年具有歷史意義的聯合國保護地球海洋條約的國家。

法新社報導，這個又稱為「公海條約」（High Seas Treaty）的聯合國保護地球海洋條約是經過逾15年的討論後，在去年6月由聯合國成員國通過的。

公海條約在獲得60個國家批准後120天即可生效，積極推動人士希望在2025年前實現這個目標。

列出國際條約的聯合國官方網站顯示，太平洋群島小國帛琉已於22日批准公海條約。

公海被定義爲各國專屬經濟區（EEZ）以外，或海岸線外370公里的海域，占地球面積近一半。

然而，公海在環境討論中長期以來一直被忽視。

公海條約的一個關鍵工具是在國際水域建立海洋保護區的能力，目前只有大約1%的公海受到任何形式的保護措施。

非政府組織聯盟公海聯盟（High Seas Alliance）負責人哈伯德（Rebecca Hubbard）說，帛琉的領導人「已經表明他們國家恢復海洋健康的承諾，讓海洋能夠繼續維持全球數十億人生活，並保護我們免受氣候變遷的最嚴重影響」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1130124

#帛琉
#氣候變遷
#聯合國
氣候變遷
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