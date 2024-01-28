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烏克蘭安全局破獲軍購弊案 總額達12多億

2024/1/28 13:15
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（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭安全局（SBU）今天宣布破獲一起烏克蘭軍方採購武器的貪腐案，總額約達4000萬美元（約合新台幣12.39億元）。

路透社報導，這起弊案已獲烏克蘭國防部證實。在烏克蘭遭俄羅斯全面入侵即將滿2年的同時，這項消息必定引發各界譁然。

烏克蘭安全局表示，調查已「揭露國防部官員和武器供應商利維夫兵工廠（Lviv Arsenal）的管理階層，在採購砲彈時盜用近15億荷林夫納（烏克蘭幣，約4000萬美元，相當於新台幣12.39億元）」。

「根據調查，國防部前任和現任高級官員、以及下屬公司負責人涉嫌貪汙。」烏克蘭安全局表示，這起弊案涉及為軍隊採購10萬枚迫擊砲彈。

烏克蘭安全局表示，2022年8月，即俄烏戰爭爆發的6個月後，與利維夫兵工廠簽訂砲彈採購合約並提前支付款項，部分金額還轉至國外。

聲明指出，但是供應商從未交付武器，部分款項隨後也被轉移到其它外國帳戶。

聲明表示，國防部和這間武器供應商有5人被發出「嫌疑通知書」，這是烏克蘭法律訴訟的第一階段。據稱，一名嫌疑人在試圖跨越烏克蘭邊境時被拘留。

在烏克蘭，軍方內部貪腐一直是敏感的問題。烏克蘭此時不僅嘗試著維持戰時公眾士氣，也在爭取加入歐洲聯盟，基輔當局要如何根除貪腐問題始終是一項重大議題。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）去年9月因多起貪汙案遭免職，儘管他在代表烏克蘭與西方盟友進行討論方面享有良好聲譽。

列茲尼科夫本人並未被指控涉貪，但在他領導下，軍隊發生了多起弊案，其中一起是關於部隊伙食，另一起是因為軍服採購。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130128

#列茲尼科夫
#俄烏戰爭
#烏克蘭
#烏克蘭國防部
#烏克蘭安全局
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