日通緝犯桐島聰化名藏身神奈川縣數十年 街坊鄰居不知真實身分

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（中央社記者戴雅真東京28日專電）被通緝近半世紀的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰據信在日本神奈川縣一家醫院自爆身分。警視廳公安部調查發現，他數十年前開始住在神奈川縣，並在一家土木工程公司工作，得知他真實身分的鄰居感到驚訝不已。

讀賣新聞報導，現年70歲的桐島聰化名為「內田宏」（Uchida Hiroshi），在神奈川縣藤澤市南部一家土木工程公司上班，獨自住在公司附近一間老舊的2層樓木造建築。

一名住在附近的70多歲男性表示，20多年前曾聽土木工程公司的相關人士說，「雖然他來歷不明，是一個奇怪的人，但（公司）還是雇用了他。」桐島聰自稱是「內田」，平時話不多，也很少和人互動。

這名男性鄰居表示，最後一次看到「內田」大約在1個月前，當時他戴著口罩。鄰居向對方搭話，「內田」表示身體不太舒服。

另有認識他的人表示，「內田」在工程公司工作大約20、30年，最近身體不太好。住院前，他曾因身體狀況惡化蹲在路上，被人幫忙攙扶回家。

當時協助他回家的男子受訪說，「內田」當時蹲在一處自動販賣機旁，他家大概只有6張塌塌米大，房間內非常亂，令人懷疑要怎麼睡在裡面，屋裡還有2個爐子。「（桐島聰）被通緝的照片大概再瘦個2/3，或許就像他本人的樣子。」

根據警視廳公開資訊，桐島聰的外貌特徵為身高約160公分、有高度近視，並有著厚唇。

一名認識「內田」的70多歲女性說，她曾看過通緝海報上的桐島聰照片，但從未想過「內田」會和這起事件有關。他們平常見面都會互打招呼，她對對方的印象很好。

她說，「內田」平常都戴著針織帽和黑框眼鏡，「現在想起來，他的體型特徵（和桐島聰）確實很相似，沒想到桐島竟然離我這麼近」，對此感到十分驚訝。

根據通緝資料，桐島聰出生於廣島縣神邊町（現改為福山市），在縣內的高中畢業後，於1972年就讀明治學院大學。

1975年4月18日，還在上大學的桐島聰涉嫌在東京都銀座的韓國產業經濟研究所入口大門附近裝置定時炸彈，隔天爆炸，導致建築物部分受損。他在5月遭警方通緝，在澀谷區領取一些現金，並和廣島縣老家的父親通過電話後，自此消失得無影無蹤。

根據調查相關人士，這名疑似桐島聰的男性1月入住神奈川縣鎌倉市的醫院。他一開始使用假名，但在25日向院方表示自己就是桐島聰，由於病情嚴重，他表示「想用真名走完人生最後一程」。

神奈川縣警方25日聯繫警視廳公安部。警視廳對男子展開訊問，據稱他向調查人員告知了一些只有桐島聰本人才知道的內幕。

警方目前正透過DNA鑑定等方式確認他是否為桐島聰本人，一旦確認，將終結他長達49年的逃亡生涯。調查人員也表示，「他不可能單獨逃亡20年，如果他的身份被確認，將調查是否有人協助他逃跑。」

日本長期逃亡的通緝犯不少。涉嫌參與1971年澀谷暴動事件、造成1名警察死亡的大坂正明就曾經逃亡46年，於2017年5月在廣島市的一棟公寓被捕。他隨後在審判中被判處20年有期徒刑，目前正在上訴。

極端組織「日本赤軍」於1970年代曾在世界各地發起恐怖攻擊，組織的最高層幹部重信房子在1975年8月被國際通緝，躲藏25年後在2000年被捕。她在2006年被判處20年刑期，已經在2022年5月刑滿出獄。（編輯：韋樞）1130128