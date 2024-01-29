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日本通緝犯桐島聰自爆身分僅4天癌末病死 曾稱想用真名離世

2024/1/29 08:21（1/29 08:43 更新）
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日本許多地鐵站或派出所前都張貼這張「指名手配」（通緝）海報，照片中男子桐島聰隸屬極左暴力團體「東亞反日武裝戰線」，是連續企業爆破事件的犯人。中央社記者戴雅真東京攝 113年1月26日
日本許多地鐵站或派出所前都張貼這張「指名手配」（通緝）海報，照片中男子桐島聰隸屬極左暴力團體「東亞反日武裝戰線」，是連續企業爆破事件的犯人。中央社記者戴雅真東京攝 113年1月26日
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（中央社記者戴雅真東京29日專電）曾犯下一連串企業爆炸攻擊案，被日本通緝近半世紀的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰4天前在神奈川縣一家醫院自爆身分，今天傳出已經因為末期胃癌病逝。有關他真實身分的確認工作仍在進行中。

根據調查相關人士，這名疑似桐島聰的男性這個月入住神奈川縣鎌倉市的醫院。他一開始使用假名「內田洋」（Uchida Hiroshi），但在25日向院方表示自己就是桐島聰，由於病情嚴重，他表示「想用真名走完人生最後一程」。

神奈川縣警方25日聯繫警視廳公安部，對男子進行訊問。據稱他向調查人員告知了一些只有桐島聰本人才知道的內幕。

不過，由於桐島聰當年沒有留下指紋或是DNA，警視廳只能透過親屬的DNA進行身分核實，尚未等到結果出爐，男子已經因為胃癌末期病逝。

根據通緝資料，桐島聰出生於廣島縣神邊町（現改為福山市），在縣內的高中畢業後，於1972年就讀明治學院大學。

1975年4月18日，還在上大學的桐島聰涉嫌在東京都銀座的韓國產業經濟研究所入口大門附近裝置定時炸彈，隔天爆炸，導致建築物部分受損。他在5月遭警方通緝，在澀谷區領取一些現金，並和廣島縣老家的父親通過電話後，自此消失得無影無蹤。

桐島聰數十年前開始以化名「內田洋」在神奈川縣的一家土木工程公司工作，警方正在調查他潛伏時間是否都待在神奈川縣。（編輯：陳慧萍）1130129

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