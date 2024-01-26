日本通緝犯桐島聰傳落網 犯下連環企業爆炸案逃亡近半世紀

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（中央社記者戴雅真東京26日專電）曾在1974至1975年犯下一連串企業爆炸攻擊案，被通緝長達40多年的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰據信在昨天遭到逮捕，警方正展開訊問。

常到日本的旅客可能會在地鐵站或派出所看過這張「指名手配」（通緝）海報，上頭寫道，照片中男子桐島聰隸屬極左暴力團體「東亞反日武裝戰線」，是連續企業爆破事件的犯人，希望目擊他的民眾向警方通報。

在被通緝將近半世紀後，據傳現年70歲的桐島聰已落網。

日本放送協會（NHK）報導，「連續企業爆破事件」是激進團體「東亞反日武裝戰線」在1974與1975年發動的一連串攻擊事件，受害的包括三菱重工、三井物產等到海外發展的企業，接連發生爆炸事件，總計12起，桐島聰是這團體成員之一。

東亞反日武裝戰線主張廢除天皇制，厭惡日本發起「侵略戰爭」，要求日本擔負在第二次世界大戰期間的責任，且認定三菱重工這些二戰後代表日本重工業的企業是「支援帝國主義的企業」。

東亞反日武裝戰線曾在1970年代發動多起爆炸事件，其中1974年8月30日三菱重工爆炸事件發生在東京丸之內商業區的午休期間，當時一枚定時炸彈在三菱重工東京總部的辦公室1樓出入口爆炸，造成8名上班族死亡，另有約380人輕重傷，是日本二戰後性質最惡劣的恐怖攻擊事件之一。

截至目前為止有8人因為這起攻擊案遭到起訴，其中組織領導者大道寺將司被判處死刑，於2017年在獄中因病去世。另一名死囚益永利明（舊姓片岡）尚未伏法，目前仍關押在東京的監獄。

調查相關人士表示，疑似桐島聰的男子以假名入住神奈川縣一家醫院。這名男子為癌症末期，在院中治療，但他昨天突然坦承自己是桐島聰，醫院隨後通報警方。

警視廳正在對這名男子展開訊問，之後將以DNA鑑定確認他的真實身分。（編輯：郭中翰）1130126