全球監管機構提出新道德準則 打擊漂綠行為

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）國際會計師道德準則委員會負責人告訴路透社，為打擊「漂綠」行為，將要求負責評鑑企業是否符合環境、社會和公司治理（ESG）3項指標的組織遵守新的道德準則。

路透社報導，數以兆計美元已流入追捧綠色證書的投資基金，但這種「漂綠」（greenwashing）行為可能誤導投資人。因此，越來越多公司被要求公布更多氣候變遷和董事會成員多元化等各項議題相關行動。

從今年起，歐盟和全球的公司將必須在2024年及往後的年度報告中使用新準則，強制揭露ESG和與氣候相關資訊。

這些公開資訊需經外部審計師檢查，以防止漂綠行為。

國際會計師道德準則委員會（IESBA）主席狄亞斯（Gabriela Figueiredo Dias）表示，該委員會正就審計企業永續發展資訊的道德標準提出修訂與補充。

國際會計師道德準則委員會是一個獨立的全球機構，專為企業和其他組織制定道德標準。

該標準在評估企業行為對排放的影響、依賴外部專家以及辨識和解決利益衝突等領域提供詳細說明，以闡明驗證企業永續發展聲明的最佳作法。

國際證券監察會組織（IOSCO）也鼓勵國際會計師道德準則委員會採取行動更新標準，推出強制揭露氣候相關資訊的規定，而非仰賴私人企業守則，如此將更加有利執行打擊漂綠的執法行動。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1130129