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英國最大冤案 郵局系統問題致數百員工遭判詐欺 日本富士通道歉
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英國最大冤案 郵局系統問題致數百員工遭判詐欺 日本富士通道歉

2024/1/31 21:27（1/31 21:56 更新）
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（中央社東京31日綜合外電報導）日本富士通財務長磯部武司今天針對英國郵局數百名員工誤遭控詐欺定罪而道歉。日本科技大廠富士通提供的電腦會計系統存在缺陷，引發這起英國最大規模冤案。

法新社報導，英國郵局於1999年到2015年間因為採用的富士通（Fujitsu）「地平線」（Horizon）資訊科技系統出錯，造成會計帳目上金額短少，逾700名郵局分行經理被判犯下竊盜或做假帳罪。

磯部武司公布富士通財報時在記者會中宣布：「富士通以最嚴肅態度看待此事，並對相關郵局分行經理和他們家屬表達最深切的歉意。」

「英國的法定公開調查正針對歷經多年的複雜事件進行探查，我們英國子公司予以全面配合，我們仍然堅定履行配合的承諾。富士通期盼迅速找到解決方案，確保受害者獲得公正結果。」

在這起英國最大規模冤案之一當中，約有數百名郵局分行經理遭判入獄、破產或失去家庭，甚至有4人尋短。

最近電視節目討論引發公眾譁然，促使政府採取行動，許多英國人這才得知這起醜聞。

富士通是全球最大資訊科技服務供應商之一，年營收約270億美元（約新台幣8446億元）。

富士通已經表示不會在英國參與政府招標案，但是磯部武司今天表示，目前排除裁員可能。他表示，目前尚不清楚裁員會對利潤產生多大影響。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1130131

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