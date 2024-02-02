肯亞首都氣爆引發大火 當局：至少2死222傷

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（中央社奈洛比2日綜合外電報導）肯亞政府發言人姆瓦拉（Isaac Maigua Mwaura）今天說，首都奈洛比（Nairobi）昨晚發生氣爆引發大火，造成至少2人喪生，222人受傷。

法新社報導，姆瓦拉在社群媒體平台X上表示，奈洛比東南邊的安巴卡西區（Embakasi）一輛氣罐車發生爆炸，引發大火，火勢廣泛蔓延，造成2人死亡，至少222人受傷。

姆瓦拉說：「大火進一步燒毀多輛車輛和商業資產，包括許多中小型業者受災。」

姆瓦拉還說：「附近住宅也不幸起火，由於已是深夜，現場有許多居民待在屋內。」

肯亞紅十字會（Kenya Red Cross）則表示約有300人受傷，並在X發文說「各因應單位協同行動，已成功將271人疏散到奈洛比各個醫療機構」，另有27人在現場接受治療。

根據法新社記者說法，當地時間上午6時30分左右（台灣時間上午11時30分），消防人員仍在努力控制火勢。

從市郊可見火災現場冒出滾滾黑煙。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130202