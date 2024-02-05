加州一週連續兩風暴來襲 風雨交加逾32萬戶停電

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（中央社舊金山4日綜合外電報導）氣象預報員表示，暴雨和颶風般的強風今天襲擊大部分稍早已遭風暴摧殘的加州地區，導致電力中斷，並可能引發洪水和土石流。

路透社報導，這場風暴是過去一週襲擊加州的第2個「鳳梨急流」（Pineapple Express），亦稱大氣河流風暴。洛杉磯此刻眾星雲集，正舉行音樂界盛會葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮。

由於天氣狀況惡劣，美國國家氣象局（NWS）灣區辦公室（Bay Area office）向大索爾（Big Sur）及附近地區發出罕見的颶風級強風警告。

加州大學洛杉磯分校（University of California Los Angeles）氣候學家史文（Daniel Swain）在今天直播中談到橫掃這片地區的強風時表示：「目前狀況相當極端。」

國家氣象局記錄到加州部分地區的最強陣風達到每小時129公里以上。

電力供應追蹤網站PowerOutage.us資料顯示，截至今天下午為止，惡劣的天氣系統切斷了至少32萬3000個家庭和企業用戶的電力。

停電範圍最大的電力公司是太平洋瓦斯電力公司（PG&E），有超過26萬1000名客戶無電可用。這家公司在新聞稿中表示，已啟動緊急行動中心因應冬季天氣。

國家氣象局罕見地將南加州大片地區列為「極多降雨高風險區」，直至明天為止。

國家氣象局洛杉磯辦事處在社群媒體上表示：「這是一個對生命財產形成重大風險的『危險系統』，非常嚴重的洪水。居民應留意任何疏散命令…從今天下午至少到明天早上，避開道路，尤其是高速公路。」

洛杉磯附近的海岸港口城市長堤（Long Beach）市長李察遜（Rex Richardson）說，長堤本週降雨量可能比全年還要多，預期今天開始到6日，降雨量將達13到18公分。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示，洛杉磯可能遭到相當於去年8月熱帶風暴希拉里（Tropical Storm Hilary）強度的風雨襲擊。

國家氣象局表示，加州南部和中部海岸準備迎來每小時2.54公分的降雨量，總雨量可能達7到15公分。預期山麓和低海拔山區雨量將達15.24至30.48公分。

洛杉磯和聖巴巴拉（Santa Barbara）地區今明兩天都很有可能降雨過多，預報員預計未來48小時將出現「接近持續的降雨」。

當局已向前述地區的部分居民和聖荷西（San Jose）與文杜拉（Ventura）居民發布疏散令。

預報員說，上週的暴風雨和溪流水位高漲已使土壤飽和，發生洪水的可能性更高。

國家氣象局表示，加州北部和內華達山脈（Sierra Nevada）高海拔地區的降雨將變成大雪，預期山區總積雪量到6日將達數英尺，降雪速度約為每小時5.1至7.6公分。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130205