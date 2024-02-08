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亞塞拜然大選落幕 現任總統阿利耶夫壓倒性勝選

2024/2/8 13:50
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（中央社亞塞拜然首都巴庫7日綜合外電報導）亞塞拜然官方結果顯示，總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在今天的選舉中贏得連續第5個任期。這是亞塞拜然去年歷史性戰勝亞美尼亞分裂分子後，外界普遍預料的結果。

法新社報導，統計結果顯示，在幾乎所有選區都公布開票結果後，阿利耶夫以92%的得票率勝選。這次的投票是在鎮壓獨立媒體期間進行，且沒有真正的反對派參與選舉。

中央選舉委員會主席巴那霍夫（Mazahir Panahov）說：「亞塞拜然人民已經選出阿利耶夫為總統。」他還說，這次的投票率是67.7%。

阿利耶夫的軍隊去年9月從控制納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）數十年的亞美尼亞分離主義分子手中奪回該地區，讓他在國內備受愛戴。

亞塞拜然的主要在野黨抵制了這次投票。反對派領袖、民族陣線（National Front）黨魁克瑞里（Ali Kerimli）稱這次選舉是「模仿民主」。

他說：「這個國家不具備舉行自由公正選舉的條件。」

其他6位總統候選人默默無聞，且自從阿利耶夫去年12月宣布提前1年舉行大選以來，這些候選人一直忙於吹捧阿利耶夫，稱讚他是偉大的政治家和總司令。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1130208

#亞塞拜然
#阿利耶夫
#選舉
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