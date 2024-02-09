德國監控極右政黨遭控政治打壓 學者憂加劇社會分裂

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（中央社記者林尚縈柏林9日專電）德國聯邦憲法保護局將另類選擇黨青年組織列為右翼極端團體，經科隆行政法院裁定合法，引發另類選擇黨表達抗議，認為是政治打壓。學者說，單靠法律來對抗極端主義可能加劇社會分裂，建議政府採取更全面的策略來抑制極端勢力。

去年4月，聯邦憲法保護局（BfV）將另類選擇黨（AfD）青年組織「德國青年另類選擇」（JA）正式認定為右翼極端團體，指出其在活動及公開言論中具有明顯排外傾向，也被指試圖淡化和否認納粹罪行，違反德國基本法，因此聯邦憲法保護局決議進行監聽與監控。

「德國青年另類選擇」組織對此向法院提出緊急申請，試圖阻止憲法保護局決議。近日經行政法院裁決，確認憲法保護局的合法性，並支持對該組織進行嚴密監控。

社民黨（SPD）和綠黨對此裁決皆表達支持，社民黨籍內政部長費瑟（Nancy Faeser）接受「明鏡周刊」採訪時說：「行政法院清楚指出，我們面對的是嚴重侵犯人性尊嚴、種族主義、對穆斯林仇恨及對民主的攻擊。」

綠黨發言人卡多爾（Lamya Kaddor）則稱讚行政法院展現德國防衛性民主精神，保護德國不受右翼極端勢力侵害，並強調繼續使用法治手段對抗極端主義的重要性。

另類選擇黨則對法院判決提出強烈抗議，聯邦議會黨團領袖克魯帕拉（Tino Chrupalla）在政論節目「馬庫斯．藍茲」（Markus Lanz）批評執政黨「利用公權力機關打壓反對黨」，將「德國青年另類選擇」定調為極端組織是出於政治動機，並非是根據事實而做出判斷。

另類選擇黨內鷹派、曾被憲法保護局歸類為極右翼分子的圖林根黨團領袖霍克（Björn Höcke）更進一步在個人社群上指出，「德國正走向一個新的威權主義國家」籲支持者和民眾站出來捍衛言論自由，對抗政府打壓。

退休的憲法學者巴提斯（Ulrich Battis）說，面對另類選擇黨崛起，單透過法律發起監控或禁止程序可能會適得其反，恐助長極端主義蔓延，因為這將讓這個黨及其支持者感覺到自身被政治迫害，從而增強黨內的團結，還會引發不滿現狀的民眾同情，增加該黨支持率。

柏林洪堡大學教授莫勒斯（Christoph Möllers）則根據過去參與極右翼德國國家民主黨（NPD）長達5年禁令訴訟的經驗提出建議，認為應透過教育、公共辯論及加強民主實踐來對抗極端主義，法律手段雖然重要，但在沒有廣泛民眾支持與理解情況下，政府單靠禁令或監控仍無法保護德國社會不受極端主義侵害。（編輯：張芷瑄）1130209

德國另類選擇黨被揭露密會極端主義人士商討驅逐移民，2位抗議者舉起象徵團結的歐盟彩虹旗，還拿著寫有「反感另類選擇黨」（EKEL AfD）標語，表達不滿。中央社記者林尚縈柏林攝 113年2月9日

德國反對極右翼另類選擇黨（AfD）的全國抗議活動延燒，3日集會主題為「我們是防火牆」，參與者年齡層廣泛，許多德國家庭帶著孩子及外籍移民參與抗爭。中央社記者林尚縈柏林攝 113年2月9日

德國反極右翼示威活動延燒，身穿淺色外套民眾舉著寫有「拒絕另類選擇黨」（AfD Nee）標語牌子，清楚表達其反對立場。中央社記者林尚縈柏林攝 113年2月9日