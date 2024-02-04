德國反極右翼示威活動延燒　20萬人走上街頭

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（中央社柏林3日綜合外電報導）在德國，反對極右翼德國另類選擇黨（AfD）的全國抗議活動已進入第4週，德國各地今天約有20萬人走上街頭，其中多數都在首都柏林。

路透社報導，梅因斯（Mainz）、德勒斯登（Dresden）和漢諾威（Hanover）等城市也出現示威活動，這表示民眾對德國選擇黨聲勢日益壯大的情況愈來愈感到警惕。

今天約有15萬人前往柏林國會大廈，示威者高喊「我們就是防火牆！」，以抗議右翼極端主義，並表達對民主的支持。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在社群平台X發文稱，「無論是在埃塞納哈（Eisenach）、洪堡（Homburg）或是柏林，在全國各地的大小城市，許多公民聚集示威，以反對遺忘、反對仇恨和此類言論」。

他說，示威活動是「支持民主和憲法的強烈訊號」。

德國另類選擇黨的成功已引起主流政黨的擔憂，他們擔心該黨可能在9月的選舉橫掃德國東部的3個邦，儘管近期民調顯示該黨的支持率已有略微下降。

本週稍早，佛爾沙研究中心（Forsa）的民調顯示，德國另類選擇黨的支持率自去年7月以來首次跌破20%，選民將全國反極右翼示威活動視為最重要的議題。

根據民調結果，目前德國另類選擇黨以32%的支持率位居第二，僅落後主要反對派保守黨，而蕭茲領導的中左翼社會民主黨（Social Democrat）則以15%支持度位居第三。（譯者：施施）1130204