民粹主義興起 右翼勢力料將奪取歐洲議會近半席位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）據今天一項研究顯示，今年的歐洲聯盟（EU）選舉將出現「急遽右傾」的情況，民粹主義者、歐洲懷疑論者、保守派預料會拿下歐洲議會（European Parliament）近半席位。

歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations, ECFR）的報告證實了其他民調結果，顯示極右翼政黨將於6月的歐盟選舉中，擊退左翼、中間偏左政黨而取得重大進展。

ECFR表示，「支持俄羅斯的政黨很有可能在接下來的（歐洲）議會中取得代表權」，表示同情俄羅斯的保加利亞歐洲議會議員，很可能在歐洲議會獲得3個席位。

報告共同作者希克斯（Simon Hix）和康寧漢（Kevin Cunningham）表示，由此產生的其他政策劇變，可能削弱歐洲法令執行、歐盟對抗氣候變遷行動，以及更強硬的反移民立場。

歐洲這樣的轉變，很可能發生在美國大選或許讓川普重新執政的5個月前，可能會在大西洋彼岸產生民粹主義和保護主義的迴響。

希克斯說：「在民粹主義興起下...政治上主流黨派需要甦醒過來，清楚地瞭解選民的要求，同時認知世界舞台上需要一個干預力和能力都更強的歐洲。」

「他們應該明確地表示，最有能力保護歐洲基本權利者是他們，而非那些處於政治邊緣者。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130124