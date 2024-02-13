戴琪籲強化供應鏈韌性 未雨綢繆防經濟脅迫

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（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）美國貿易代表戴琪今天說，全球化新願景包含加強民主，近年提倡的供應鏈韌性有助防範經濟脅迫。談到數位經濟，她特別點名中國政府控制資訊流，不符合美國及盟友的價值觀。

戴琪（Katherine Tai）出席美國智庫外交關係協會（CFR）活動，與曾任美國貿易代表的協會會長傅洛曼（Michael Froman）討論總統拜登政府貿易政策、世界貿易組織（WTO）改革、即將召開的世貿第13屆部長會議（MC13）重點議題。

戴琪說，美國存有部分財貨過度依賴他國的問題，如有領域特別容易受特定國家影響，例如中國，都會引發焦慮。目前是過渡期，供應鏈韌性、分散貿易風險不盡理想，部分產品可能漲價，但長遠來看，現在的改變有助於因應日後通貨膨脹風險。

前美國總統川普任內對大量中國產品加徵懲罰性關稅，拜登2021年上任後未取消，且在美中緊張加劇時積極與盟友推動「去風險」（de-risking），加快供應鏈多元化腳步。

根據美國最新官方數據，墨西哥去年超越中國，成為美國最大進口來源國，為21年來首見。

戴琪說：「生產供給如集中在特定地方，就形成支配，讓他們有以哄抬價格扭曲市場、占人家便宜的能力，無論縮水式通膨、綠色通膨或是國際脈絡下的經濟脅迫，都是如此。長遠來看，貿易權衡並非零和，今天做出改變，才不會一再面對相同風險。」

她表示，拜登政府貿易政策「以勞工為核心」，欲創造並保護國內就業機會，因為中產階級是美國民主、經濟活力的棟梁。傳統貿易談判以市場准入換取更高的勞動條件、環境保護標準，如今重點是和貿易夥伴一同打造更強的勞動力，齊心協力加強民主，這是美國對全球化的新願景。

談及貿易圈日益重視的數位經濟，戴琪直言，中國監管做法是「控制」，政府有權掌控數據流向何處。資訊流進中國，卻沒有流出來，最終不是落入國家手中，就是國家能任意取用，這不符合美國價值觀，也不是美國與其他眾多貿易夥伴想要的體制。

不過，戴琪坦言美國沒有資料隱私權，大量數據不在國家手中，而是由少數富有且深具影響力的大型科技公司掌握，並非「好的平衡」。

世貿組織1995年成立，台灣是現今164個會員經濟體之一。最高決策機構部長會議每2年舉行一次，第13屆會議預定26日起在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比召開。

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戴琪說，世貿組織與聯合國、國際貨幣基金（IMF）等代表二戰後國際體系的多邊組織都有歲月痕跡，面臨現代化問題。她感受到很強烈的改革意識，世貿成員經濟體坦誠交換意見，在全球地緣政治緊張加劇時持續參與，維持彼此關係，深具價值。

世貿組織成立近30年來，歐洲聯盟（EU）版圖擴張、英國脫歐、中國與印度經濟大幅成長，世局深刻變化。戴琪強調，世貿改革須反映當今世界經濟需求，並改善爭端解決機制未有效發揮作用的情況。（編輯：高照芬）1130213