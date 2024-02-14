愛沙尼亞情報首長：俄國10年內恐與北約軍事對抗

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（中央社愛沙尼亞首都塔林13日綜合外電報導）愛沙尼亞情報機構首長今天警告說，俄羅斯攻擊鄰國可能會演變成與西方更廣泛的衝突，還說北大西洋公約組織（NATO）可能會在接下來10年內面對蘇聯式大規模軍隊。

路透社報導，愛沙尼亞對外情報局（Foreign Intelligence Service）今天表示，俄羅斯正在為接下來10年內與西方的軍事對抗做準備，可藉由武裝部隊的反集結來嚇阻。

愈來愈多西方官員警告稱俄羅斯對北約東翼成員國構成威脅，呼籲歐洲透過重新武裝來做準備。

對外情報局局長羅辛（Kaupo Rosin）表示，這項評估是基於俄羅斯要沿著北約成員國芬蘭、波羅的海國家愛沙尼亞、立陶宛及拉脫維亞邊境倍增駐紮部隊數量的計畫。

羅辛呈報對外情報局年度報告時指出，「俄羅斯選擇步上一條與整個西方長期對抗的道路」。

他說：「北約可能會在接下來10年內面對蘇聯式大規模軍隊。」

根據法新社報導，這份報告指出，由於俄羅斯正在進行軍事「改革」，俄國今年或「接下來幾年」不太可能會直接攻擊愛沙尼亞。

報告稱，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「可以將任何領土擴張解讀為一種勝利，這實質上將進一步激勵對鄰近主權國家的侵略，並為未來進一步擴張奠定基礎」。

報告提到，俄羅斯想要「向西方展現其軍事上和政治上的優越」。

報告還說：「隨著（俄烏）戰爭持續進行，這種需求的迫切性與日俱增，因為克里姆林宮必須加強證明這場戰爭超越了兩國間的單純衝突，而是代表兩個體系，即俄羅斯與西方之間的衝突。」

俄羅斯兩年前全面入侵烏克蘭以來，愛沙尼亞與波羅的海鄰國拉脫維亞及立陶宛便大力支持烏克蘭，並表示非常害怕俄羅斯發動攻擊，這3個前蘇聯加盟共和國因而加入歐洲聯盟（EU）和北約，並加強他們的軍事力量。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130214